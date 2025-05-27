Artık kendimizi “ihtiyarlar sınıfı”ndan sayabiliriz. Çünkü bir şey anlatırken 1980’lerden bahsediyoruz. Haliyle gençler, “Sizin anlattığınız tarihlerde biz daha doğmamıştık” diyorlar ki haksız da sayılmazlar. Öyle ya, 2000’lerde doğan dünün çocukları artık askerliğin bile yapmış durumda. Ki, 2000’ler bizin için nedir ki, “daha dün” gibi...

Bizim gençliğimizde askerî darbe olmuş ve dönemin genelkurmay başkanı Kenan Evren ‘devlet başkanı’ olmuştu. Her sene yaz ayları geldiğinde TRT’den “Devlet Başkanı Kenan Evren, yaz dönemi çalışmaları için Marmaris’deki yazlığına gitti” diye haberler duyardık. Artık çalışırlar mıydı, tatil mi yaparlardı onu bilemiyoruz.

Sonraki yıllarda da Başbakan Turgut Özal ile ilgili benzer haberler duyardık. TRT, başbakanın tatilinin başladığı ilk günü, “Başbakan Turgut Özal, yaz dönemi çalışmaları için Okluk Koyu’ndaki yazlığına gitti” benzeri haberler verirdi. Bu haberleri duyunca, “Niçin ‘yaz tatiline gitti’ demezler de ‘yaz dönemi çalışmalarına gitti’ derler” diye biraz da tepki gösterirdik.

Şimdi benzer bir durumla biz karşı karşıyayız. “Uzaktan çalışma”nın verdiği imkânlarla yaz aylarında belli bir süre Senoz Vadisi’nde (Çayeli) oluyoruz. Dolayısı ile de soranlara, biraz da 1980’lerdeki bu haberlere atıflı “Yaz dönemi çalışmaları için Senoz Vadisinde olacağız” diyoruz. Tabiî ki bizim emsalimiz olan ihtiyarlar meramımızı anlarken, gençler ekseriyetle ‘yaz dönemi çalışmaları’ ifadesini anlamakta zorlanıyor ve ilâve izah istiyorlar. Biz de bu vesile ile 12 Eylül 1980 Darbesi ve sonrasından bahsetme fırsatı yakalıyoruz.

İşte geçen hafta sonu “Yaz dönemi çalışmaları” için İstanbul’dan yola çıktık ve hem akraba ziyaretleri, hem de bir düğüne iştirak etmek niyetiyle Osmangazi, İnegöl, Ankara, Çarşamba ve nihayet Senoz Vadisine ulaştık. Nasip olursa “yaz dönemi çalışmaları” için belli bir süre burada olmaya çalışacağız.

Bu vesile ile bir gece mola verdiğimiz Çarşamba’da, geçen günlerde açılan ve bugün sona erecek olan “Çarşamba Kitap Fuarı”nı da ziyaret etmek imkânı bulduk. Kitap okumayı tevşik edecek bütün çalışmaların alkışlanması ve desteklenmesi icap eder. Bu vesile ile kitap fuarı açtığı ve yayınevlerine kolaylıklar sağladığı için Çarşamba Belediyesini tebrik ediyoruz. Fuara, Yeni Asya Neşriyat da bütün eserleriyle katılmış ve Selahaddin Yaşar ağabeyimiz de imza günleri vesilesi ile okuyucularıyla buluşmuştu. Stand görevlileri fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti ki, bu da ayrıca sevindirici bir durum.

Çarşamba Belediyesi, aslen Çarşambalı olan merhum hukukçu Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” adlı kitabını bastırmış ve ziyaretçileri ücretsiz dağıtıyordu ki bu da ayrıca tebrik ve takdire şayan.

Netice olarak “yaz dönemi çalışmaları”mızda mutlaka kitaba ve okumaya yerimiz olsun, vesselâm.