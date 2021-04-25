Risale-i Nur’da ihtiyat - 6

Risale-i Nurlar’ın ehil olmayanlara verilmemesi: “Baştaki başların bir kısmı sarhoştur, okumaz. Okusa da anlamaz, yanlış mânâ verip ilişir. İlişmemek için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzımdır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, ihtiyat etsinler, nâehillerin ellerine hakikatleri vermesinler” denilmektedir. 1

“Biz şimdilik çok ihtiyat edip telâş etmemek ve inâyet-i İlâhiyenin imdadımıza gelmesini tevekkülle beklemek lâzımdır. 2

Üstad Hazretleri cezaevinde talebelerine şu tavsiyelerde bulunuyor: “Telâşsız ve ihtiyat içinde kemâl-i sabır ve şükürle, hakkımızda cereyan eden kaza ve kader-i İlâhî ve bizi himaye eden inâyet-i İlâhiyeye karşı teslim ve tevekkülle...” 3

Üstad cezaevindeki bir koğuştaki talebelerinin durumundan endişelenir ve onlar için ihtiyat tavsiye eder: “Bir parmak hariçten hapse, hususan altıncıya karışıyor. Oradaki kardeşlerimiz dikkat ve ihtiyat edip hiçbir şeye karışmasınlar. 4

Üstad Hazretleri bir mektupta şöyle der: “Dün dördünüzün hararetli sohbetini gördüm, çok sevindim, memnun oldum. Ben de yanınızda bulunuyorum gibi ferahla dinledim. Birden baktım ki, iki tarafınızda sizi dinleyenler var. Yarım saat devam etti. Merak ettim, kalben dedim: “Habbeyi kubbe yapan ve yanlış mânâ veren bir casus, dinleyenler içinde bulunmak ihtimali var ki, dikkatle kulak veriyor ve konuşan kardeşler ihtiyatsızlıklarından ve sohbetin keyfinden hiç onlara bakmıyorlar, dikkat etmiyorlar” diye size cevap gönderdim. Elhamdü lillâh, bir zararlı konuşma olmadığını bildim. Bu nazik sırada ihtiyat lâzımdır. 5

Üstad Hazretleri Ahmed Feyzi’yi ihtiyatsızlığından dolayı uyardığı bir mektubunda şöyle der: “Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelâ: İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lâzımdır. Haber aldım ki, çok çalışkan, fakat ihtiyatsız Ahmed Feyzi.” 6

Sizi müteessir etmek veya maddî bir tedbir yapmak için değil, belki şirket-i maneviye-i duâiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade îtidal-i dem ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki: Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı, Eskişehir’de bir ayda çekmezdim.” 7

“Azîz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır.” 8

“Fakat, mümkün olduğu kadar Risâle-i Nur’la meşgul olmak; elinden gelirse yazmak ve mübâlâğalı propagandalara hiç ehemmiyet vermemek ve eskisi gibi tam ihtiyat etmek gerektir.” 9

“Nurcular çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lâzımdır. Çünkü, mânevî fırtınalar var; bâzı dessas münâfıklar her tarafa sokulur. İstibdâd-ı mutlaka dinsizcesine taraftarken, hürriyet fırkasına girer; tâ onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifnâ etsin.” 10

“Nurcuların ihtiyat ve dikkate ihtiyaçlarını beyân ediyorum.” 11

Üstad Hazretleri Afyon Hapishanesi’nde şu tavsiyede bulunuyor: “Bâzı kardeşlerimiz hiddet edip dokunaklı konuşmasınlar. Hem, ihtiyatla hareket etsinler ve telâş etmesinler. Hem, herkese bu meselede bahis açmasınlar; çünkü safdil kardeşlerimiz ve ihtiyâta daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mânâ çıkaran câsuslar bulunur; habbeyi kubbe yapar, ihbar edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Bununla beraber hiç endişe etmeyiniz; biz, inâyet-i İlâhiye altındayız ve bütün meşakkatlere karşı kemâl-i sabırla, belki şükürle mukabele etmeye azmetmişiz.” 12

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 380.

2- A.g.e. s. 418.

3- A.g.e. s. 431.

4- A.g.e. s. 438.

5- A.g.e. s. 454.

6- A.g.e. s. 458.

7- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, 378.

8- A.g.e. s. 432.

9- A.g.e. s. 449.

10- A.g.e. s. 506.

11- A.g.e. s. 415.

12- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 422.