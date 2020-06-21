"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nur’da yağmur (2)

21 Haziran 2020, Pazar
Risale-i Nur’da yağmurdan çokça bahsedilmektedir. Misallerle bunları hatırlatmaya devam edelim.

Âyetü’l - Kübra’nın serbestiyle yağmurun gelmesi: “Aziz kardeşlerim, Hazret-i Ali (ra) fıkrasında Âyetü’l-Kübra yüzünden şakirtleri bir musîbete düşüp ve onun berekâtıyla emniyet ve selâmete çıkacaklarını kerametkârane haber verdiği gibi, Âyetü’l-Kübra Risalesi, Nurlar içinde yüzer matbu nüshasıyla serbestiyet noktasında daha ziyade mevki alması cihetiyle bu memlekete üç büyük yağmur rahmetine birinci vesile olduğu gibi; ben, dünya halini bilmiyorum, fakat eskiden beri boğazımızı sıkan ve daima bizi istilâ etmeye fırsat bekleyen ve dehşetli kuvvet alan ve taraftarlar bulan ve bizi istinadsız zannıyla fırsat bekleyenin istilâsından ve esaretinden Âyetü’l-Kübra ve arkadaşlarının serbestiyeti çok hadise ve emarelerle, şimdiye kadar Risale-i Nur, sadâka gibi, belâların def’ine bir vesile olduğundan, bu da bu belâya karşı vesiledir denilebilir.” 1

Kuş nev’inin alakadar olması: “Evet, nasıl ki küre-i arz Risale-i Nur ve şakirtlerine gelen zulme itiraz etti ve cevv-i hava yağmursuzlukla ve soğukla Risale-i Nur’a gelen tazyikat ve müsadereyi tenkit etti ve bulutlar serbestiyetini yağmurlarla alkışladı; elbette kuş nev’î de alâkadar olabilir.” 2

Marangoz Ahmed ve Hacı Hafız’ın vefatlarında defin sırasında yağmurun durması: 

Hem çok eski, hem çok sadık, hem çok muktedir, sebatkâr Medrese-i Nuriye kahramanlarından Marangoz Ahmed’in; ve medresenin üstadı olan merhum Hacı Hafız’ın kerametli vefatına dair güzel, hazin mektubunda, o medrese-i Nuriyenin şakirtlerinin o merhum üstadlarına karşı gösterdikleri dindarane vaziyet ve yağmurun zahmet vermemek ve onları ıslatmamak ve üşütmemek için durması, iş bittikten sonra başlaması, o merhum zatın ruhuna büyük rahmetlerin nüzulüne emare... Cenab-ı Hak o rahmet katreleri adedince ona ve onlara rahmet etsin. Amin.” 3

Risale-i Nur’un serbesiyetinden sonra yağmurun yağması: “Yağmursuzluk bir musîbettir ve ceza-yı amel bir azaptır. (...) Hem böyle umumî musîbetler, ekser nasın hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri (kısm-ı azamı) tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte, Denizli’de mahkemeye verilen cüz’î bir kısım Risale-i Nur, sahiplerine iadesinin aynı zamanında, burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları aynı vaktinde, bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur’un serbestiyeti cüz’î olmasından, rahmet dahi cüz’î kaldı. İnşaallah, yakında benim de Risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı küllileşecek ve rahmet dahi tam olacak.” 4

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 4. 2- A.g.e. s. 81. 3- A.g.e. s. 85. 4- A.g.e. s. 33.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli

    Göçleri bitirmek için savaşları bitirin

    Nefret dili hepimize zarar veriyor

    Maske ülke genelinde zorunlu olsun

    Emekliye umut vermedi

    Beşiktaş 3 puana 5 golle uzandı

    İBB’den elektrikli araç açıklaması

    'Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliği tehlikede'

    Türkiye'de son 24 saatte 1248 koronavirüs vakası daha

    Suudi Arabistan yasakları gevşetiyor

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle son bir haftada 36 kişi öldü

    'Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili'

    Diyarbakır'da pandemiyle mücadele için yeni kararlar alındı

    ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 121 bini aştı

    Fahrettin Koca: Risk ortadan kalkmış değil

    Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 46 ölüm daha

    İspanya'da 98 günlük OHAL sona eriyor

    Kutuplaştırmaya AKP seçmeni de artık itibar etmiyor

    'Fransızların iddiaları tamamen gerçek dışı"

    Libya'daki toplu mezarlarda 190 ceset bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sungur Ağabeyden 45 yıllık bir Yeni Asya mektubu
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir vicdan lâzım
    Genel

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Tatil yolunda otoban dolandırıcılarına dikkat!
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder
    Abdurrahman AYDIN

    Tesadüf ve evrim aynasında tevhid
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmenin ruh sağlığına etkileri (1)
    Genel

    Maske ülke genelinde zorunlu olsun
    Genel

    Nefret dili hepimize zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.