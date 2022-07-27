"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Çırpındıkça batıyor…

Cevher İLHAN
27 Temmuz 2022, Çarşamba
Siyaset sıcak seçim atmosferine girdi.

Parlamenter sistem işbirliğindeki demokratik muhalefetin ismi geçen - geçmeyen bütün adaylarının Cumhurbaşkanlığını en yüzde 10-15 farkla alacağına, Meclis’te açık ara ile çoğunluğu sağlayacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Hedef, “ucûbe sistemi” referanduma götürebilecek en az 360 milletvekilini kazanmak, 400’ü bulmak.

Baştan beri “iktidar cephesi”nden muhalefete “seçimler yapılmayacak”, “kazansalar da iktidar devredilmeyecek”, “iktidardakiler gitmeyecek“, “iktidara gelseler de yönetmeyecekler!”  şâyialarıyla pompalanan “korku iklimi” propagandası bir sonuç vermedi.

YENİ KOMPLOLAR KURULUYOR

İktidar mahfillerinin, “iktidara iliştirilmiş medya”nın canhıraş her fırsatta ortaya attığı bütün manipülasyonlara, apar topar dayatılan yasalarla “seçim ittifakları”nın işlevsiz bırakılmasına, her türlü fitne ve fesatla saboteye mukabil, “millet ittifakı”nın, altı partinin eksenini oluşturduğu “demokratik parlamenter sistem işbirliği”nin dağıtılamaması, aksine daha da güçlenip tahkim edilmesine karşı belli ki “iktidar cephesi” tam bir çâresizliğe düşmüş.

Bu yüzden her ne kadar üstü örtülmeye çalışılsa da iktidar partisinde iç hesaplaşmalar, suçlamalar, çatışmalar, içten içe kaynamalar ifşa oluyor. 

İktidardakilerin bile en üst düzeyde “enflasyonun ancak Şubat’ta, Mart’ta düşme eğilimi göstereceği” ifadeleriyle “tek kişilik hükûmet”te çözümün imkânsızlığının itiraf edildiği, yüzde 400’lere varan fahiş zamlarla vahim pahalılığın pik yaptığı, bütün iddiaların aksine faiz ve dövizin tırmandığı, TÜİK’in bile gıda fiyatlarının artacağını peşinen bildirdiği vetirede, başta ekonominin çöküşü olmak üzere hemen hemen her alandaki yıkımın durdurulacağına dair iktidar cânibinde de bir beklenti kalmamış.

Zira büyüme hedefinde, enflasyon ve döviz tahminlerinde yüzde 100’lere varan sapmalar devam ediyor. 

İKTİDAR MUHALEFETİN PEŞİNE TAKILMIŞ

Ve, siyasi iktidar artık oyun kuramıyor. Emekli ikramiyelerinde, taşeron işçilerin kadroya alınmasında, elektrikte TRT payının kaldırılmasında, en son öğrenci kredi borçları faizlerinin silinmesinde, emeklilikte yaşa takılanlar hususunda olduğu gibi iktidar muhalefetin peşine takılmış.

Daha önce muhalefetin her önerisini alaya alan iktidar, Cumhurbaşkanı’nın ikrarıyla muhalefetin her söylediğini yarım yamalak da olsa çâr-nâçâr yapmak durumunda kalıyor. Ve bütün saptırmaların ve şaşırtmaların aksine, demokratik muhalefetin, “altılı masa”nın ülkenin meselelerine hâkim olduğu, problemleri çözeceği kanaati pekişiyor.

Bundandır ki bizzat Cumhurbaşkanı partililerine “vatandaşlarla polemiğe girmeyin!” tembihleri veriyor. Muhalefet liderlerinin esnaf ziyaretlerinin bile mitinge dönüşmesine karşı, iktidar partisince fabrika işçileri tâlimatlarla iktidar partisi mitinglerine götürülerek bindirilmiş kıtalarla kalabalıklar oluşturulmaya uğraşılıyor.

Ne var ki netice ortada; çırpındıkça batıyor…

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci el devri

    BİK ambargosu sayfa azalttırdı

    Meyve-sebze, mevsiminde bile lüks

    Herkesin altında arabası var

    Yumurtaya % 100 zam

    KYK borcunu ödeyenler için formül arayışı

    YÖK: 24 tercih hakkınız var

    İngiltere’den Rusya Adalet Bakanı dahil 42 isme yaptırım kararı

    Macron: Mali'den çıkıyoruz

    Fransa’da kuraklık alarmı

    Benzine indirim kararı

    IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

    Meclis olağanüstü toplanacak

    AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

    Erdoğan Rusya'ya gidiyor

    Almanya'nın genç nüfusu son 72 yılın en düşük seviyesinde

    'Sürücü kusuru' trafik kazalarında ana sebep

    Lufthansa 1000'den fazla uçuşu iptal etti

    AB'den doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı

    Beyaz Saray'dan ''resesyon'' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Lozan’ın içyüzü ve helalleşme
    Genel

    Herkesin altında arabası var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Duada önemli sırlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kore Savaşı ile İran-Irak Savaşı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Nüfus politikaları, üretim, israf, yolsuzluk ve…
    Dr. Âdem Toprak

    Samimiyet, hakkaniyet ve insaf! Said Nursi “Amerika’nın kendisine verildiğini” mi iddia etti?
    Faruk ÇAKIR

    “Hedefimiz AB’ye tam üyelik”
    Raşit YÜCEL

    İbrahim Hulusi Yahyagil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.