“İç cephe tahkimi” demokrasi ve adâletle olur

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla gündem dışı kalan iç siyasette, “süreç” üzerinden özellikle Ramazan ve dinî değerler başta olmak üzere ülke meseleleri üzerinden bir dizi istismar sürüyor.

Özellikle İsrail’in zulüm, işgal ve küstahlıkla Gazze’yi ifnası, Venezuela Devlet Başkanı’nın haydutça bir baskınla kaçırılması ve İran’a saldırısı karşısında “iktidar cephesi”nin “iç cephe tahkimi” üzerinden muhalefetin bütün antidemokratik hukuk dışı oldubittilere suskun kalması kumpasını kuruyor.

Yargının “sopa” olarak suiistimaliyle partili Cumhurbaşkanı karşısında kazanma ihtimali olan adayları hapiste tutarak yıllarca sürecek içi boş iddianamelerle güya “yargılama” paravanında tam bir politik oyalama oyunu sahneleniyor.

SİYASÎ OYUNLARLA “İÇ CEPHE TAHKİMİ” SAĞLANIR MI?

Sormak lâzım; Anayasa Mahkemesi’nin ve AİHM’nin defalarca kararlarına rağmen seçilmiş milletvekillerinin siyasetçilerin yıllardır hapiste tutulmasıyla “iç cephe tahkimi” nasıl temin edilecek?

Muhalefetten seçilen belediye başkanlarıyla yüzlerce çalışanın uyduruk “gizli tanıklar”ın, baskılarla “pişmanlık yasası”ndan yararlandırılıp “itirafçılar”ın “duymuştum”, - “demişlerdi” benzeri “isnad ve iftiralarıyla aylardır tamamen haksız ve hukuksuz olarak hapiste tutularak yargısız infazla cezalandırıldığı vartada “iç cephe” nasıl tahkim edilecek?

Ve savcılıklara teslim edilmiş, İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu -Cumhurbaşkanı’nın tepeden istifa ettirerek “kurtardığı”- iktidara mensup belediyelere dair yüzlerce milyarı bulan yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, ihaleye fesad karıştırmanın, kamu malını yandaşlara peşkeş çekmenin ve kayırmanın yer aldığı yüzlerce dosyadan bir tekinin soruşturulmadığı çifte standart çarpıklığında “iç cephe” nasıl tahkim edilecek?

Tablo ortada: Seçilmişlerin yerine kayyım atamalarıyla millet iradesi hiçe sayılıyor. İktidar belediyelerine peşkeş çekilen kredilerle, teşviklerle, borç silinmeleriyle her türlü destek veriliyor. “Yetki gasbı”yla sırf muhalefet belediyelerine uygulanan hizmetlerinde “valilik izni” üzerinden “Sarayın onayı”na bağlanmasıyla kıskaca alınıyor. Soruyoruz; bu muallel ortamda “iç cephe tahkimi” nasıl olacak?

Gerçekten, muhalefet belediyelerinin kredilerini temin ettiği dev hizmet projelerinin aylardır, yıllardır Saray’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekletilip imzalanmadığı ayyuka çıkan partizanlıkla, kayırmacıkla ağır baskıların sürdüğü girdapta “iç cephe tahkimi” olur mu?

Kapalı kapılar arkasında kotarılan -milyarların, trilyonların konuşulduğu- katakullilerle, “suyunu keserim”, “sana hizmet yaptırmam” türü tehdit ve şantajın savrulduğu vetirede muhalefetten seçilmiş 67 belediye başkanının iktidar partisine devşirildiği politik arenada “iç cephe tahkimi” sağlanır mı?

İKTİDARDAKİLER “İÇ CEPHE”Yİ ZAYIFLATIYOR…

İktidardakiler, en üst düzeyde sürekli “iç cephenin tahkimi”nden dem vuruyorlar. “Millî birlik ve beraberlik” nakaratını tekrarlıyorlar. Bununla muhalefetten ülkeyi maddî ve mânevî felâkete götüren vahamete itiraz etmemesini, ses-seda çıkarmamasını istiyorlar.

Belli ki bir yandan sürekli “düşman” icadıyla içte kamplaştırıp kutuplaştırırken, diğer yandan siyasî rakiplerini tasfiye operasyonları dayatmakla siyasetin normalleşmesi, iktidarın çöküşünün hesâp vermesi gürültüye getiriliyor.

Maksat, demokratikleşmeyen ve hesap vermeyen iktidarın; demokrasiyi zayıflatmasını, hukuku rafa kaldırmasını, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ortadan kaldırmasını, ekonominin çöküşünü; eğitimde, sağlıkta, sanayide ve tarımda yıkımı gizlemesini sağlamaktır. Dış politikada ise ülkenin ne denli badirelere sürüklendiğini gözardı ettirmektir.

Özetle “tek kişilik rejim”de iktidarın antidemokratik ve hukuk dışı baskılarıyla göz göre göre “iç cephe” zayıflatılıp berhava ediliyor…

“İç cephe tahkimi” haksızlıklar ve hukuksuzluklarla, millet iradesinin rafa kaldırılmasıyla değil, demokrasi ve adâletle sağlanır.

Bunun dışındaki bütün “tehditler, korkular, hileler” duvara toslar; ülkeye ve millete yazık edilir.