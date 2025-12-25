"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

“Süreç” yine sürüncemede…

Cevher İLHAN
25 Aralık 2025, Perşembe
“Süreç”te bir “mutabakat”ın olmadığı, en son “komisyon”a katılan partilerin raporlarıyla açığa çıkıyor.

Yirmi kez toplanıp 134 kişinin dinlenildiği, en son AKP-MHP ve DEM temsilcilerinin İmralı’da terörist başını dinleyip önerilerini aldığı “komisyon”da tam bir tam bir kakofoni hüküm sürüyor.

Handikapların başında, terör örgütü liderine “umut hakkı”yla âdeta “özgürlük lideri” statüsünün verilmek istenmesi, “demokratik entegrasyon yasaları” adı altında bütün PKK’lıların “cezasızlık”la tahliye edilip iş sahibi hatta devlet memuru yapılmaları, hatta yaşları geçenlerin “emekli” edilmeleri” geliyor.  

Keza “terör örgütü elebaşlarıyla militanların toptan affıyla serbest bırakılıp siyaset yapmaları” tartışılırken, diğer yandan bir kısmına kayyım atanan muhalefet belediye başkanlarının aylardır tutuklanmaları, başta Demirtaş’la seçilmiş siyasetçilerin, milletvekillerinin, gazetecilerin, sivil toplum temsilcilerinin AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yıllardır hapis tutulmaları ve bir tweetten ya da slogandan ötürü öğrencilerin derdest edilmeleri “süreç”in en büyük çelişkisini oluşturuyor.

DEMOKRASİ VE HUKUK YOK!

Öncelikle “cumhur ittifakı” partilerinin herhangi bir uzlaşmaya varmadığı vartada, 60 sayfalık “raporu”nda tek kelime “Öcalan”dan bahsetmeyip -tıpkı İmralı ziyareti gibi- âdeta kamuoyundan gizleyen AKP’nin, ana muhalefetin temel şart olarak ileri sürdüğü “demokrasi ve hukukun üstünlüğü”ne dair düzenlemeleri bir tarafa bırakması tavrı sürüyor.

Ayrıca “umut hakkı”na ve “kayyım atamaları”na ilişkin tek bir ifadenin olmaması, AİHM ve AYM kararlarına hiçbir atıfın yapılmaması, “tasfiye sonrası demokratikleşme perspektifi”nde “terörün sona ermesiyle sadece “Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun ele alınabileceği”nden bahisle “siyasî, hukukî, idarî tedbirlere gerek kalmayacağı”nın bildirilmesi oldukça çarpıcı.

Buna mukabil, “umut hakkı”nı “infaz rejimi”nin yeniden değerlendirilmesiyle sınırlı tutup “silahların eksiksiz bırakılmasını, örgüt mensuplarının adlî mercilere teslim olması”nı ve “Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu siyasî tutukluların tahliye edilmeleri ile kayyım uygulamasına son verilmesi”ni öneren MHP’nin “Kürt sorunu yoktur” hükmünü tekrarlayıp ortağından farklı olarak “kırmızı çizgileri”ni ortaya koyması dikkat çekici.

Bu açıdan DEM yöneticilerinin, MHP’nin 120 sayfanın 100 sayfasında “Kürt meselesinin olmadığı”nı nazara verip, “Bahçeli’nin cesur çıkışları gitmiş; demek ki bugüne kadar zorla, cezaeviyle, işkenceyle anlatamamışlar; şimdi bir metne dökülmüş, çok ayıp!” eleştirisi kayda değer. 

OYALAMA DEVAM EDİYOR…

Özetle, “Millî dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu”nda “süreç”in daha baştan maddî ve manevî birlik ve dayanışmasını temin eden, vatandaşlık ve kardeşlik ekseninde demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetler ekseninde değil de terör örgütü lideri ile terör örgütü üzerinden kotarılmasına yeltenilmesi çarpıklığı, süreci çıkmaza itiyor.

Kısacası, “çözümsüzlük” Bahçeli’nin “kurucu önder” olarak “Kürtlerin lideri ve temsilcisi” olarak lanse ettiği terörist başının “taraf yapılarak devletin karşısına “başmüzâkereci” olarak konulmasıyla Sarayın ömür boyu iktidarda kalma, DEM’in desteğiyle seçimlerde en azından “yüzde 40’ı bulma” hesâplarındaki istismar ve suiistimalinden kaynaklanıyor.

Görünen o ki partilerin raporlarındaki uçurumun giderilip “ortak rapor”un oluşturulması amacıyla kısa, orta ve uzun vadedeki önerileri uyumlulaştırmak için yılsonuna yetişmeyen süresi iki ay daha -Mart’a kadar- uzatılan “komisyon”da tartışmalar devam edecek.

Yine bir çerçeve çizilerek “süreç”te oyalamaya devam edilecek. Terör örgütünün silâh bırakması ve kendini feshi ile partilerin “entegrasyon yasaları”nın akıbeti yine ertelenecek.

Yani “süreç” yine sürüncemede bırakılıyor…

