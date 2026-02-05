Filistin’i “İsrailleştirme plânı”

Aslında Trump’ın “Gazze plânı”nın İsrail uğruna “Gazze işgal komplosu”, “Barış Kurulu”nun emperyal ecnebilerin Filistin’i aralarında taksimle “ifna komitesi” olduğu ortada.

ABD ile işgal ortakları İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği küresel işgalcilerin, silâh sevkiyle uluslararası Siyonist ifsad şebekelerinin ateşleyip alevlendirdikleri fesadla iki yıldan fazladır sürdürdükleri soykırımın ardından “Gazze komitesi”ne devriyle “Amerikan - İsrail sömürgesi” kalıcılaştırılıyor.

Aslında Trump’un Başkanlık edeceği, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in “işgal kayyımı” olarak atandığı komitenin “nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan oluşacak ‘teknokrat ve apolitik geçiş yönetim organı” olması vakıayı ortaya koyuyor. Zira “nitelikli Filistinliler”in İsrail’in işgaline “teslim” olmuş devşirilen işbirlikçiler, “uluslararası uzmanlar”ın Siyonist mihraklarca bölgeye musallat edilen hizmetçileri olduğu herkesçe biliniyor.

GAZZE’Yİ “TESLİM” PROJESİ

Görünen o ki Trump’ın “Gazze’siz ‘barış plânı”nda, Gazzelilere insanî yardımları -“Hamas’ı tasfiye” bahanesiyle- “bütün Filistinli grupların silâh bırakıp imha etmeleri”ne bağlamasıyla Filistin direnişi silâhsızlandırılıyor. 100 binden fazla Gazzeliyi katletmesinin hesâbı sorulmazken, soykırım suçu cezâsız kalıyor. Ve bir milyondan fazla Gazzelinin zoraki göçe zorlandığı iki buçuk milyon Gazzelinin göz göre göre açlığa mahkûmiyetinin sürdürülmesi senaryosu sahneleniyor.

“Trump’ın kurulu,” bir emlak şirketi gibi denize sıfır arazi gibi gördüğü Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme peşinde. Bu maksatla her gün saldırıya uğrayıp bombalanan Filistin’in topyekûn savunma mekânizması berhava edilerek tamamen savunmasız bırakılıyor.

Siyasî iktidarın, 1947’den beri hiçbir vaadini tutmayıp imzaladığı onlarca anlaşmayı bozup Filistin topraklarını zulümle gasbeden, BM kararlarına rağmen Filistinlilere ait mülklerde Yahudî yerleşim birimleri kurma yasa dışılığını pervâsızca sürdüren İsrail’in işgali “meşrulaştırılıyor.”

Sanki dünyanın ayağa kalktığı soykırım yapılmamış, BM Netanyahu’yu “savaş suçlusu sanığı olarak tutuklama kararı” almamış gibi soykırımdan ve “Filistin meselesi”nden tek kelime bahsetmeyen 21 maddelik “plân”da, “Filistin reform programı”yla bütün Filistin’in Ramallah merkezli kukla “özerk yönetim” üzerinden İsrail’in güdümüne sokulması kumpası kuruluyor.

Özetle, Netanyahu’nun belediye hizmetleriyle kalan Filistin yönetimine herhangi bir rol verilmesini reddetmesi, İsrail’in Gazze’nin yanısıra Batı Şeria’yı da ilhakla Filistin’i topyekûn “İsrailleştirme” menhus emelini açığa çıkarıyor.

Netanyahu’nun Trump’la koştuğu “köklü ve gerçek dönüşüm” şartının, Filistin’in kendini feshedip İsrail’e katılmayı resmen deklâresi, Filistin halkının İsrail’e kayıtsız şartsız teslimi olduğu tescilleniyor.

“FİLİSTİN DAVASINA İHANET!”

Vahim olan, Ankara’dakilerin ABD - İngiltere’nin uydusu, İsrail işbirlikçisi, Netanyahu muhibbi “tek kişilik Körfez rejimleri”yle emperyal kumpasta yer almaları.

İçte “Filistin – Gazze Filistinlilerindir” propagandası doludizgin pompalanırken, dışta “arabuluculuk kisvesi” altında Filistin’i 400 sene yöneten Osmanlı bakiyesi Türkiye’yi “emperyalist – Siyonist plân”a dahil etmeleri... (gazeteler, 27.1.26)

Bundandır ki ABD öncülüğündeki “Gazze barış ve icra kurulları”nın “Gazze’yi İsrail’e “teslim etmek” olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı’na “Bu alçak plâna ve işgale karşı Siyonist aşığı damadı Jared Kushner’e ‘one minute Kushner!’ demeniz için illâ Davos’ta olmanıza gerek yok; Trump’ın kurulu”na üye olmak Gazze’ye barış değil, düpedüz işgaldir, Filistin davasına ihanettir” tepkisini gösteriyor.

Neticede, yine yanlış politikalarla Saray iktidarı, Türkiye’yi “işgal ve istilâ plânı”nın bir parçası yapıyor. Ve bu çarpıklık, başta Gazze’yi, bütün Filistin’i İsrail’in güdümüne sokuyor; yazık ediliyor.

Çok yazık…