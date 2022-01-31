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31 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur’un sanatlı dili: Refet Kavukcu

Cihan CAMBAZ
31 Ocak 2022, Pazartesi
Sanatın insanın bir ifade biçimi diye tanıtırlar. Bu doğru. İnsan kendini fikrini sanatla ifade eder.

Sanatla pek çok hizmet de eder insan. İslâm’ın bugün daha iyi anlaşılması ve anlatılmasında da sanat önemlidir. Nitekim Bediüzzaman hayatında bir düstur edindiği ifadesiyle düşmanımız olan cehalet, zaruret ve ihtilâfa karşı da sanat ile karşı gelmemiz gerektiği anlatılır. Hal böyleyken günümüzde sanatçı yetiştirmek çok da önemsenmez, insanlar sanata pek yonlendirilmez. Çok önemli bir mesele olarak görülmez. Gençlerin kabiliyetleri, istidatları; yol bulacağı sanatlara çok teşvik edilmez ya da üzerinde durulmaz. Hal böyleyken Refet Kavukcu’nun sanatla Risale-i Nur’a yaptığı hizmete bakalım.

Vecize tabloları bir çoğumuzun zihninde ufuk açıyor. Görselliğiyle renk cümbüşü sunan bu tablolar hepimizin evinde hem gözümüzü hem de gönlümüzü doyuruyor. İçindeki vecizelerin çok güçlü bir kompozisyon ile sunulduğu bu vecizeler, Risale-i Nur’un harika bir ifadesi.

Malûmunuz Risale-i Nur’un bazı ifadeleri altın ve elmas ile yazılsa liyakati var deniyor. İşte bu sanatçılar bu hakikatin mazhariyetini adeta yaşamış. Zira Risale-i Nur eserleri Kur’ân’dan dersini o kadar güzel almış ve asrın fehmine o kadar veciz sunmuş ki bu eserler bir çok sanatla ifade edilse hakkıdır. Güzeldir, sanatlıdır. Risale-i Nur Kur’ân’dan mülhem olduğu için bu güzelliğe mazhar. Onu sanatla ifade eden güzel ruhlu insanların sanatla sunumu onu daha da parlattırıyor.

Refet Abinin tabloyla yaptığı hizmete bakalım. Bir AVM’de geçtiğimiz günlerde yine bir sergi yapmış ve 100’den fazla tablosunu sergilemiş. Peygamberimizi (asm) tarif eden ve tanıtan tablolarla insanların dikkatini Efendimize (asm) ve Risale-i Nur’a çekmiş. O eserleri görenlerin böyle güzel tablolar karşısında hayrette kalması sözleri merak etmesi ne kadar büyük bir ilânat. Refet Abi aynı zamanda o yaşına rağmen velud biri olmuş. Üretken eser üretiyor sanat üretiyor. Hizmet üretiyor. Bu yaşta bir insanın insanlığa yaptığı hizmeti düşünebiliyor musunuz? 90 yaşında sergi açmış, hizmet etmiş. Üstadın yolunda devamlı çalışmış yani. Allah kabul etsin hizmetini.

Bu arada tabloları ve eserleri çok mühim gelecek kuşaklara taşınması sergilerde sergilenmesi çok mühim. Her halde Erzincan’da da bir kültür evi açılmış. Allah mübarek etsin. O eserlerin korunması da Risale-i Nur hizmetinin önemli bir tarihçesi için çok değerli. 

Ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim nice sanatçı ruhları Risale-i Nur’a hizmetkâr eylesin.

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