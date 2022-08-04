Ateşin sesi, küçük odun patlamaları
İnce dalların çıtırdayarak yanmaları
Geceleyin ateş huzurdur insana .
Nedendir içini ısıtır insanın
İnsan adeta dertlerini unutur ateşin yanışında
Neden böyle sıcak gelir insana
Patır patır patlarken odun taneleri
İnsanın içi rahatlar
Bir gevşeme alır bedeni.
Günümüz insanı bundan biraz da mahrumdur şimdi
Şehirde konforun tadını yaşarken
Ateşin o rahatlatıcı sesinden de mahrumdur
Sıcaklığından rahatlığından mahrumdur
Tabi rahatlık içindi hep o soba derdinden kalorifere geçiş
Ama insanı rahatlatan o sesten ve görüntüden de biraz mahrumiyet.
Acaba yavaş yavaş yanmasından mıdır rahatlatıcılığı
Günümüzün dünyasının hızına ufak bir duruş
Hayatın akışı gibi bir yanışla ilerlemek midir.
Durup bir süzülmek midir.
Bir yanda ateş patlarken kulunçları kırılmış gibi ferahlıyor mu insan.
Bu yavaşlık bir nebze sakinliğe hayatın gerçek moduna ulaştığında insan bir nebze hayatın normal ritmini duymaya başlayabilir. Ve sakin sakin geçen zamanın tadını çıkarıverir.
Zaman akıştadır kimi için hizlı kimi için yavaş
Kimi için hissedilemeyecek kadar hizlı
Kimi için hissedebilecek kadar yavaş.
Ateşi seyrederken
Biraz da o sakinliği arıyoruz sanırım.
Şömine sevdamız da ondan belki.
Biraz daha o eski günleri yad etmek
Hayatın doğallığını biraz daha yakalamak için olsa gerek.