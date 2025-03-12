Ramazan demek, Kur’ân ayı demektir. Bu ayda diğer aylarda yaptığımızdan daha fazla Kur’ân-Kerîm okumalıyız.

Ramazan demek, samimiyet demektir. Yaptığımız ibadetlerde samimî olmalıyız. Zira Allah (cc) sadece kendisi için yapılan ibadetleri kabul etmektedir.

Ramazan demek, saygı demektir. Hiçbir mazereti olmadığı halde Müslüman bir bireyin bu ayda oruç tutmaması haramdır. Tövbe edilmezse ahirette yaptırımı olacaktır. Mazeretli olan grup da mutlaka oruç tutanlara saygılı olmalı, şayet bir şeyler yiyip içecekse de bunu başkalarının görmeyeceği bir yerde gerçekleştirmelidir.

Ramazan demek, uhuvvet demektir. Ramazan, akrabalık, komşuluk ilişkilerimizin güçlendiği, kardeşlik ve dostlukların pekiştiği bir ay olmalıdır.

Ramazan demek, iktisat etmeye riayet demektir. Bunun için sofralarımız gösteriş ve israfın bir şubesi olmamalıdır.

Ramazan demek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek demektir. Zekât, sadaka, fıtır gibi mali ibadetler ihtiyaç sahibinin gururu incitilmeyecek bir biçimde kendisine verilmelidir. Yine ihtiyaç sahibine yapılan bu yardımlar başa kakma aracı olmamalıdır.