Abdullah Eraçıkbaş isimli bir yıldız kaydı

Ölümler farklı farklıdır… Bazı ölümler tarihin akışını değiştirir… Bazı ölümler dünyada deprem etkisi yapar… Bazı ölümler dünyadan ziyade ahirette yankı yapar...

Ölen birçok meşhur insana dünyada parlak cenaze törenleri düzenlenir. Onların ölümleri, dünyada ve ülkelerinde kuvvetli ses getirir. Onların cenaze merasimlerine binlerce, belki milyonlarca insan iştirak eder. Yazılı ve görsel medya onların ölümlerini flaş haber olarak takipçilerine haber verir. Ancak onlar dünyada yaptıkları zulümler ve işledikleri kötü ameller sebebiyle ahiret âleminde gariptirler. Orada onları tanıyan olmaz.

Bazı insanlar, sade bir hayat yaşarlar ve sessizce ölürler. Onların ölümünden çok kimse haberdar olmaz. Onlara basit, sade ve sıradan bir cenaze merasimi düzenlenir, cenaze törenlerine katılım az olur. Ancak onlar, dünyada iyi bir insan, iyi bir Müslüman olup iyi kulluk yaptıkları; Allah’ı razı eden salih ameller işledikleri için, vefat ettiklerinde ahiret âleminin sakinleri tarafından çok iyi bilinirler ve orada onlara güzel karşılama yapılır.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş kardeşimiz, sessizce vefat etti. Onun vefat haberi, ehl-i dünyanın meşhurları gibi ülke gündeminin birinci sırasına oturmadı. Onun cenaze merasimine cadde ve sokaklara taşan kalabalıklar iştirak etmedi. Onun cenaze namazı, geçen Cumartesi günü Yeni Asya camiasından ve diğer Nur gruplarından mütevazı bir topluluk tarafından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınarak Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.

Ömrünü ihlâs, sadakat ve sebatla Yeni Asya gazetesi, dergiler ve Risale-i Nur Külliyatı'nın neşri yoluyla iman ve Kur’ân hizmetinde geçiren Abdullah kardeşimize, barzah/kabir âleminde başta Peygamberimiz (asm) ve Üstadımız Bediüzzaman olmak üzere, kalabalık bir Nur Talebesi topluluğu tarafından güzel bir karşılama yaptıkları kanaatindeyim.

Kendisi ile 1980’lerde İstanbul’da aynı dönemde yüksek tahsil yapmıştık. O, Yeni Asya’ya ait Avrupa yakasındaki dershanelerde kalırken, biz Anadolu yakasındakilerde kalmıştık. Bayazıt dershanesinde tertip edilen umumî derslere ve talebe programlarına onunla beraber iştirak ettik.

2011’de Mersin’den İstanbul’a tayinimizi aldırdıktan sonra, gazeteyi ziyaretimiz esnasında onunla olan teşrik-i mesaimiz arttı. Özellikle 2019’da “Kur’ân ve Sünnet ışığında Görgü Kuralları” kitabımız ile, Arapça “İttihad-ı İslâm”, “Hastalar Risalesi”, Uhuvvet Risalesi” ve “İhlas Risalesi” kitap tercümelerin basımında çok yardımlaştık.

2020’de Gazetemizin düzenlediği Risale-i Nur Külliyatı kampanyasında beraber çalıştık. Abdullah kardeşimiz yumuşak huylu, mütebessim çehreli, temiz fıtratlı, söz ve davranışlarıyla kimseyi incitmeyen bir yapısı vardı. Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimiz, “Altın Prensipler” isimli kitabında “Mesai arkadaşlarına hürmet ve sevgi beslemeyenler idare ve dava adamı olamazlar” der. Bu prensibi hayatına tatbik eden Abdullah kardeşimiz iyi bir Nur Talebesi, örnek bir dava adamıydı.

Üstadımız Bediüzzaman, Nur Talebelerinin birbirlerine en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeş olduklarını beyan eder.1 Abdullah kardeşimizin vefat haberini duyduğumda sanki nesebî kardeşim vefat etmiş gibi hissettim. İstanbul’da onunla yaşadığımız hizmete dair hatıralar hayalimden geçti. Dünyadan parlak bir yıldız kaydı.

Cenab-ı Haktan, Abdullah kardeşimize rahmet etmesini, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan etmesini niyaz ederim. Yeni Asya camiasının başı sağ olsun. Ruhu şad olsun. Âmin.

Dipnotlar:

1- Şualar, s. 376.