"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şimdiden mutlu bayramlar

Davut ŞAHİN
08 Ağustos 2019, Perşembe
Bayramların mayasına baktığımızda; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşliği göreceğiz.

Toplumun her kesiminde dalga dalga yayılan bu ulvî duyguların bileşimi, bizim özümüzü de oluşturuyor.

Mü’minleri bir arada tutan unsur; ben duygusunun “biz”e dönüşmesidir. Zamana ve mekâna sığmayan bu güzel günler, insanların bir araya gelerek kaynaşmasına da vesiledir.

*

Bayram denince, akla hemen “eski bayram”lar gelmesin. 

Eski bayram yok, “çocukluğumuzun bayramı” vardır aslında. Zira, çocukluğumuzda ne bir sorumluluk duygusu ve ne de masumiyetin kayboluşu vardır.

Bir gazete araştırma yapmış. “Bayram denince aklınıza ilk ne geliyor?” diye.

Cevap:

- Yüzde 34 oy oranı ile; eski bayramlara özlem, demekmiş.

- Yüzde 27 oranına göre; sıcak aile toplantıları…

- Yüzde 20’ye göre, bayramlar sıkıcı aile toplantıları…

Kalan “yüzde”lere göre, bayram, tatile gitmek, alış veriş yapmak, etkinliklere katılma ve harçlık toplamak… (Hürriyet)

Belki araştırma şimdi yapılsa, acaba yüzdelerin yeri değişir miydi bilemem.

*

Harçlık dedik de… 

Aslında yabana atılmaması gereken bir gelenek. Bir hatıramı naklederek, sizi gülümseteyim:

Küçükken Kurban Bayramı Ekim’in -sanırım,- 26’sına denk gelmişti. Yakacık’ın (Kartal) sokaklarında ben ve üç arkadaşım, ellerimizde poşet olduğu halde kapı kapı dolaşıp harçlık avına çıkmıştık! 

Eh, hatırı sayılır bir miktar toplamıştık. Bana düşen harçlık miktarı, birer liradan oluşan toplam 5 lira idi. 

Bayram boyunca yani üç gün, 5 liradan hesap edilirse, iyi bir rakam. 

Harçlık toplamaya alıştık ya… Bizi kim tutar? 

Neyse… Kurban Bayramı resmen bitmiş olmasına rağmen, bir arkadaşımız müthiş bir fikir ortaya attı: 

“Yarın da millî bayram, yine poşetleri elimize alıp kapı kapı dolaşalım mı?”

Hepimiz onay verdik. 

Ertesi gün, Yakacık sokaklarının Arnavut kaldırımlarını aşındırarak kapıları usûlca tıklatmaya başladık. Kapıları açan yok.

Israr ettik, şu kapı senin bu kapı benim… Sonunda bir kapı usûlca açıldı. Yüzümüz musmutlu gülümsüyoruz tabiî ki…

Kapıyı açan adam, yarı pijamalı ve atlet olduğu halde bize “ne istediğimizi” sordu… Poşetlerimizi adamın burnuna tuttuk. Otuz iki dişimizi göstererek, hep bir ağızdan bağırdık:

“Bayramınız kutlu olsun!”

“Sizin de… Eee, ne bekliyorsunuz?”

“Bayram harçlığı!”

“Ulan, Cumhuriyet Bayramı’nda harçlık verildiği nerede görülmüş, yıkılın karşımdan!” dedi ve kapıyı yüzümüze kapattı.

O an anladık ki, bayramlarda harçlık geleneği sadece “dinî bayram”larda olurmuş. Her Kurban Bayramı’nda bu komik hatıra zihnimde canlanınca, gülümsemeden edemem. 

*

Evet, bayramlar değerlerimizin ve alışkanlıklarımızın yerleşmesine ön ayak olduğu gibi, paylaşma kültürünü oluşturan toplulukların “sosyal toplum” olmasında önemli bir payı olduğunu bizlere hatırlatır.

Bu bakımdan elinizi öpmeye gelen miniklerin bayram harçlıklarını verin. Lütfen ihmal etmeyin. İhmal edeni de uyarın!

Ya Rabbi; Bizlere bu bayramda, zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyet ihsan eyle!

Bayramımız mübarek ola!

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez

    Yakalayanlar yandı!

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Bodrum'da 50 hektar orman alanı zarar gördü

    Süper Kupa da Galatasaray'ın oldu

    Başakşehir saha avantajını kullanamadı

    Erdoğan'dan ve Zelenskiy'den görüşme sonrası açıklamalar

    Pakistan'dan BM'ye ''Keşmir'' mektubu

    Çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Yemen'de 1 yılda 335 çocuk savaş sebebiyle öldü

    Kurban görevlileri Sudan yolunda

    İnsanî yardım suç olamaz

    Şırnak'ta yakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Devlet, ideolojiden kurtulmalı

    Bu nasıl adalet?

    Kaz Dağları’nı koruyalım

    Erişim engelleri kalksın

    Krediler mevduatı geçti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Raporlarla OHAL haksızlıkları…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Roller değişirken
    Genel

    Yakalayanlar yandı!
    Genel

    Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Topluma şahsiyet kaybettirildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asya mı, Avrupa mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt dışı kurbanlarına sahip çıkalım
    Ali Rıza AYDIN

    Ezan okunurken müezzine icabet etmek
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nuru ve dağlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.