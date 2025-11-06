"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İzole

Ali Rıza AYDIN
06 Kasım 2025, Perşembe
Benim ile baş başa, dünlerime göz attım,

Tuttum, ele geleni, birkaç sözle anlattım.

“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” atasözü ile girmek istiyorum konuya. Olur ya, sürç-ü lisan ederiz.

İnsan, yaptığı yanlış tercihler ya da doğru bildiği yanlışları yüzünden kendisini çevresinden izole edip yalnızlığa, ilgisizliğe mahkûm edebiliyor.

Şu bir vakıa ki çoğu zaman, insanın -iyilik zannıyla- kendi kendine yaptığı fenalığı hiç kimse yapmıyor.

Bir türlü baş edemediğimiz “ben” var ya, şu ben meselesi, bir gün oluyor, bencilleşen insanın havasını alıyor; var sandığı itibarını yerden yere çalıyor.

Hâlbuki zahire göre, önce her şey sütliman. Ceket, kolumda; her şey yolunda.

Kavilikse, âdeta, dalgakıranlı liman.

Hep böyle gideceği, şakşakların devam edeceği zannediliyor.

Ne gezer.

Bir kimsenin nasırına bas da “Hanya’yı, Konya’yı” gör!

“Bir dokun bin âh işit” deyiminde olduğu üzere neler söylerler, neler; “dost” markalı kimseler.

Bu davranış karşısında, önce ürkersin; ardından da kükrersin.

Gel gelelim, kim duyar?

“Ağır taşı ne yel alır ne sel alır” sözünü boşa söylememiş atalarımız.

Yani o köşe taşı insanlar; “Tutarlı, ölçülü, ağırbaşlı, temkinli kimselerin toplumda belli bir yeri, saygın kişilikleri olur. Bu meziyetleri sebebiyle, onlara kimse ilişmez” demek istemişler.

Demişler demesine de, ben o adam olursam!

Demek bir kimsenin kıymeti, kameti kadar oluyor. Kamet sâkıt olunca kıymetten de çaptan da düşüyor âdemoğlu.

Dünyanın halısı, kilimi işte, böyle.

Zaman geliyor, öyle bir hâl oluyor ki: O an, arkana dönüp baktığında, Timur’un Fil’i meselesinde olduğu gibi, “arkam” dediğin kimselerin arkanda olmadığını; sırra kadem bastığını görüyorsun.

Fakat, ben... Hani, sen... Ama, fakat, lâkin, şey…

Ne dersen de. Atı alan Üsküdar’ı geçtiğine göre dostum, benim sözüm banadır:

Ey nefsim!

Bu yalnızlık, bu yanlışlık yalnız senin eserin. Çünkü sen, seni, seninle izole ettin; yalnızlığa ittin.

Ve şakşakçıların önünde, dile düştün; seğirttin!

Kendi düşen adam, gözü de çıksa pabuç bırakmaz, ağlamaz görünürmüş.

Evet.

Hani, ene var ya ene…

Sahne aldı, gene!

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Medya, büyük baskı altında

    Galatasaray, Ajax'ı farklı geçti

    Cezaevlerinde “sessiz soykırım”

    Ordu-Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

    Gözler Demirtaş’ın tahliyesinde

    Balıkesir-Sındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

    Hac kura sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı - Kesin kayıtlar 11-21 Kasım'da

    İngiltere'de 25 bin imzalı ''İsrail futboldan men edilsin'' dilekçesi

    Gençler ya ülkeyi terk ediyor, ya kasiyerlik yapıyor

    İsrail vahşette hız kesmiyor

    Özgür Özel: Demokratik siyasetin önünü açın

    TÜRK-İŞ asgarî ücret toplantılarına katılmayacak

    Kötü yönetimin bedelini neden millet ödesin?

    İsrailli gazeteci: İşkence yüz karası

    "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz"

    İsrail'in işlediği savaş suçlarını içeren yüzlerce videoyu sildi

    Gaziantep lahmacunuyla da tescillendi

    İskeçe'de 4,5 büyüklüğünde deprem

    Antarktika'daki Hektoria Buzulu 2 ayda tarihteki en hızlı gerilemesini yaşadı

    Hac kurası heyecanı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ordu-Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gözler Demirtaş’ın tahliyesinde
    Genel

    Cezaevlerinde “sessiz soykırım”
    Genel

    Medya, büyük baskı altında
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Galatasaray, Ajax'ı farklı geçti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.