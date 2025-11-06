İnsana nimetler verilmiş

ŞİİR

Seni yaratan sana vücut vermiş, Hem senin önüne nimetler sermiş, Hem sana çok özel hayat vermiş, Göz, kulak, el, duygular vermiş. Meyvelerle seni gıdalandırmış, İman ve İslâm’la ışıklandırmış, Hem mahlûkat içinde insan yapmış, Senin için türlü sofra donatmış. Sana sonsuz nimetler ihsan etmiş, Canlılar da hizmetine verilmiş, İnsaniyet nimetiyle yüceltmiş, Sana muhabbet duygusunu vermiş. Hem İslâmiyet’le şereflendirmiş, Marifet, muhabbete eriştirmiş, Sana akıl, kalp, ruh ve hisler vermiş, Hem kendini sana muhatap yapmış. Sen de bu hadsiz nimetlere şükret, İbadetlerini Allah’a (cc) arz et, Mahlûkat namına ona takdim et, Böylece küllî hadsiz ibadet et. Az bir ömürde çok sevap istersen, Ömrünü faydalı görmek istersen, Hayatın huzurunu istersen, Peygamberin sünnetlerine uy sen. Peygamber (asm) bizi ışıtan sıraçdır, Bize en güzel örnek hayatıdır, Onun ahlakı Kur’ân ahlâkıdır, Onu tanımayan ışıksız kalır. İman dersi tefekkürle coşturur, Hem kesretten de vahdete koşturur, Rahman, Rahîm Allah’la buluşturur, Sonsuz huzura seni kavuşturur.

