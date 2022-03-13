1. Gençlik Şûrâsı Notları: Enerji ile tecrübe harmanlanmalı

GENÇLİK ŞÛRÂSI DEKLARASYON’unda gençlerin ortaya koyduğu dikkat çekici maddelerden biri de “Gençleri en iyi anlayacak yine gençlerdir. Gençlerimizin kendisini yetiştirebileceği alanlar açılmalı, gençlerimiz her alanda teşvik edilmeli ve gençlerin enerjisi ağabeylerimizin tecrübesiyle harmanlanarak gençlerimizin Risale-i Nur hizmetlerinde istihdamının önü açılmalıdır” oldu.

İZMİT-3 - YENİ ASYA

—Dünden devam—

1. Gençlik Şûrâsı sonunda gençler konuştukları konuları özet haline getirdikleri “GENÇLİK ŞÛRÂSI DEKLARASYON”unda birbirinden değerli başlıklara imza attılar. Aynı zamanda bir yol haritası anlamı taşıyan işte o özet maddeler:

1- Sosyal yapıları harekete geçirici en dinamik unsur gençliktir. Gençliği olmayan bir yapının geleceğinin olması düşünülemez. Müstakbeldeki Risale-i Nur hizmetleri adına “ Said’ler, Hamza’lar, Ömer’ler, Osman’lar, Tahir’ler, Yusuf’lar, Ahmed’ler vesaireler!..” diyerek bizlere seslenen Üstadımızın gelecek ve gençlik tasavvuru bu hakikatin tezahürüdür.

2- Manevî sahalarda büyük sıkıntılar yaşayan ve arayış içinde olan günümüz gençliğinin aradığı yardım eli Risale-i Nur’dadır. Karşımızdaki yangının büyüklüğünü düşünerek her alanda Risale-i Nur hizmetleri yaygınlaştırılmalı, Genç Saidler olarak bizler de bu kudsî dâvânın erliğine soyunmalıyız.

3- Dolmayan taşamaz. Risale-i Nur hizmetleriyle ilgili her bir faaliyet bizler için manevî bir şarj hükmündedir. Birlik ve beraberliği, tesanüdü ve hizmet şuurunu pekiştiren gençlere yönelik bu tür faaliyetler her zaman desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

4- Gençleri en iyi anlayacak ve yine onlarla anlaşacak kesim yine gençlerdir. Gençlerimizin kendisini yetiştirebileceği alanlar açılmalı, gençlerimiz her alanda teşvik edilmeli ve gençlerin enerjisi ağabeylerimizin tecrübesiyle harmanlanarak gençlerimizin Risale-i Nur hizmetlerinde istihdamının önü açılmalıdır.

Çocuk yayıncılığına önem verilmeli

5- Günümüzün pedagojik gelişmeleri de dikkate alınarak çocuk yayıncılığına önem verilmeli, bu hususta gençlerimizin bilgi ve yeteneklerinden istifade edilmelidir.

6- Genç yazarlarımızın yetiştirilebileceği atölyeler kurulmalı, Yeni Asya okulu, tarihi vazifesini tekrar üstlenmelidir.

7- Hizmetlerimizin ileriye taşınması iyi bir sistemin kurulması ile mümkündür. Bu noktada adem-i merkeziyet ve teşebbüs-i şahsî uygulanmalı, gençlerimizin şahsi teşebbüsleri desteklenmelidir.

8- Neşriyatımız güncel tartışma konularını kaçırmamalı, güncel gelişmelerle ilgili çalışmalara hız verilmelidir.

9- Ehl-i dalâlet Sosyal Medya ve çeşitli dijital platformları menfi olarak kullanarak yeni nesilleri cezp etmekte, menfi fikriyatını bu yollarla aşılamaktadır. Bizler de aynı kanalları müsbet manada kullanarak ve iman hakikatlerini yayarak ehl-i dalâletin tahribatını izale etmeliyiz.

10- Yeni Asya İslâmî camianın en eski ve en köklü markası olmakla birlikte kendini güncel gelişmelere göre yenilemekte zorlanmaktadır. Günümüzün dijital gelişmelerine uygun yenilenme olmalı, Risale-i Nur hakikatleri çağın uygun enstrümanları kullanılarak insanlığa ulaştırılmalıdır.

11- Gazete, dergi ve yayınlarımız dijital çağın gereklerine göre kendini yenilemelidir.

Gençler yardıma hazır

12- Matbaa, video, neşriyat gibi hususlarda İslâmî grupların öncülüğünü yapan ve ilkleri gerçekleştiren Yeni Asya’nın kendini yenileyememesi önemli bir tezattır. Yeni Asya gençleri olarak bu zıtlığı doğuran bütün hususların ortadan kaldırılması hususunda yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ilân ederiz.

13- Dijital gelişmelere uygun olarak, köklü bir marka olan Yeni Asya ‘tevhid-i dijital’ anlayışıyla dijital uygulamalarını tek bir kanal üzerinden insanlığa ulaştırmalıdır.

14- YouTube kanalı ve diğer dijital imkânlar muhakkak aktif hale getirilmeli, genç kadroların gerçekleştirdiği çeşitli dinî, içtimaî ve kültürel meseleleri ele alan programlar tertip edilmelidir.

Geleneksel metodlar yetersiz

15- Ailelerin kendi çocuklarına tesir edemediği yeni çağda yeni nesle geleneksel metotlarla ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Oysa zaman hızla geçmekte, imansızlık cereyanları gençliğin imanını çalmaya devam etmekte, kendi gençliğimizi dahi korumakta zorlanmaktayız. Çağların ötesine seslenen zamanın sesi Bediüzzaman Said Nursî’nin reçetelerini dijital dünyanın bütün imkânları seferber ederek insanlığa ulaştırmak bütün Nur Talebelerinin tarihî sorumluluğudur.

16- Maddeten doyurulan günümüz insanı bugün manevî alanlarda açtır ve bir arayış içersindedir. Ruhu sıkılan günümüz insanı manayı aramakta, hayatının anlamının peşinden koşmaktadır. Mane- vî buhranların tamamına çare sunan Risale-i Nur hakikatleri sosyal medya, sinema vb. alanları da kullanarak kalbe hitap eden işlerle insanlara ulaştırılmalıdır.

Yaşasın sıdk, ölsün yeis!

17- Medresetüzzehra’nın her yönüyle hayata geçirileceği Yeni Asya Vakıf Üniversitesi temel gaye ve ideallerimizden biridir.

18- Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itap ve nefret, heva ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdaya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmin...

—SON—