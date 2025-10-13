Augsburg hizmetleri-1

Bundan üç buçuk sene önce ilk Augsburg ziyaretimizi Güney Avrupa müdebbirler toplantısı için yapmıştık.

O program daha geniş bir katılım ile deruhte edilmişti. İstifadeli ve feyizli bir program olmuştu. O programdaki uhuvvet ve muhabbeti derhatır ediyor, zaman zaman Augsburg’tan ağabey ve kardeşlerle irtibatımız devam ediyordu. Çünkü oranın Nur kahramanlarıyla ayrı bir uhuvvet ve muhabbet rabıtaları hâsıl olmuştu. Allah için muhabbetin tezahürleri bizleri her daim onlarla manevi olarak bağlıyordu.

Seyahat başlıyor

27 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Samsun TÜYAP fuarının üçüncü günündeyiz, Augsburg’dan Said Ağabey aradı, hafta sonu için bir program yapacaklarını, bazı mevzularda iki günü değerlendirmek istediklerini, müsait olmamız hâlinde bizi davet etmek için meşveret kararı aldıklarını ifade etti. Fuar için vazifeli olduğumuzu, kardeşlerle istişare edip döneceğimi ifade ettim. Kardeşler de bir hizmetten diğerine gidiyorsunuz, bir burayı idare ederiz, siz programa katılabilirsiniz deyince biz haber verdik ve gerekli görüşmeler ve hazırlıklar başladı.

Program 3 Ekim 2025 Cuma günü başlayacak, 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı sona erecekti. Biz de 3 Ekim 2025 Cuma sabahı Çarşamba- İstanbul; sonra da İstanbul-Münich havalimanı üzerinden Augsburg’a geçtik. Havalimanından bizi Mustafa Köse ağabey aldı ve bizlere refakat etti. Kendisine çok teşekkür ederim.

Program konuları

Program konularını ağabey ve kardeşlerle birlikte kararlaştırdık. İlk gün Risale-i Nur hizmet esasları üzerinde iki bölümden oluşan bir çalışmanın sunumunu yaptık. ‘Müsbet iman hizmeti’ prensiplerini ve mukábili olan ‘menfî iman hizmeti’ düsturlarını ihtiva eden çok ince nükte ve esaslar üzerinde durduk.

Menfîyi ve bâtılı tasvir etmeden müsbet imna hizmetini ifa etmenin ehemmiyeti üzerinde durduk. Hususî sohbetler ve soru-cevap bölümleri de bu günün programı içinde yer aldı. İstifadeli bir ders olduğu kanaatimi ifade edebilirim.

İkinci günün birinci programı ‘Asrımızın mahiyeti, Bediüzzaman’ın istikbale bakan müjdeleri ve Gazze-Filistin’ hadisesinin kaderî ve hikmet cihetlerine temas eden çok mühim bahis ve mektupları okuduk. Programın ikinci kısmında istikbale bakan müjdelere yer vermeye gayret ettik. Programa katılanların bu mevzulardan çok istifade edildiği yönünde ifadeleri bizleri de memnun ve mesrur etti. Aynı gün ikinci bir program daha yapıldı. Bu program akşam namazı sonrası başladı ve kalabalık bir katılımla devam etti. Bu program son program oldu. İki bölüm halinde sunumu yapılan programda ‘Risale-i Nur ders usulleri’ üzerinde duruldu. Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’da bize gösterdiği ders usulleri başta olmak üzere talebeleriyle yapmış olduğu dersler paylaşıldı. Son bölümde Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin tatbikatlı ders okuma tarz ve metotları paylaşıldı.

Bazı mahallerde ders okuma esnasında insicamın bozulması, dışarıdan müdahaleler ve gereksiz izahatlar rahatsızlıklara sebep oluyor. Bizler de bazı mizaçlarda şahsî ders okuma, hatta ders okuyana müdahale tarzında ihdas edilen yolların gereksiz ve Risale-i Nur’a perde olacağını yine kitabî olarak ifade etmeye çalıştık. Zübeyir Ağabeyin bu konudaki hassasiyetini ve Konferans’taki ifadelerini nazarlara sunmaya gayret ettik. Bu mevzunun ciddi bir mesele olduğunu, inşaallah bu konuda istifadeye medar olacak bir dosyanın yakın bir zamanda kitap olarak elimizde olacağını söyledik. İki gün süren ve bizim açımızdan çok istifadeli ve feyizli geçen programın bize ulaşan geri bildirimlerden de istifadeli olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim.

—Devam edecek—