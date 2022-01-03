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3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Herkes “Bu sistem tıkandı” diyor

03 Ocak 2022, Pazartesi
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran: Her kanaattaki görüş sahibi değişik partilerden olan insanlarla görüşüyoruz. Yüzde doksan dokuzunun genel kanaati, bu sistemin tıkandığı, artık yürümediği yönünde. Ekonomideki son durum için de AKP’liler bile iyi demiyor.

İzmir’de Yeni Asya Gazetesi olarak “Demokrasi için elele” sloganı ile bir çalışma başlattık. TBMM’de Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş çalışmalarını yürüten Millet İttifakı’na dahil partilerin İzmir İl Başkanlarını ziyaret ederek, hazırladığımız çanta ve kitapları takdim etmek istedik. Ziyaretlerimizden birini de Saadet Partisi’ne yaptık. İl Başkanı Mustafa Erduran’la sohbet havasında bir görüşmemiz oldu.

***

- Mustafa Bey bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1971 İzmir doğumluyum. Aslen Konyalıyım. Bu teşkilâtlara babam vasıtası ile girdim. Lâyıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.

- Halkın gündemi sizce nedir?

Türkiye’de kırk tane gündem yok. Halkın tek bir gündemi var. O da geçim... İşçinin, emeklinin, memurun, çiftçinin, esnafın aklınıza toplumun hangi kademesi geliyorsa ortak derdi: GEÇİM... Bunun üzerinde halkın bir gündemi olmaması lâzım.


Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran

- Millet İttifakını teşkil eden partilerin İl başkanları ile görüşmeleriniz oluyor mu?

Zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu çalışmaların alt yapısı Genel Merkezden düzenleniyor. Ama biz de yerelde bir araya geliyoruz.

- Yeni Asya Gazetesi hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

Yeni Asya Gazetesi’ni ben çocukluğumdan beri tanırım. 80’li yıllarda babam Millî Gazete’nin Bölge temsilciliğini yaparken Yeni Asya camiasından arkadaşları vardı. Beraber sohbet ederlerdi. Ben de zaman zaman bu sohbetlere katıldığım olmuştu. Bu vesile ile Risale sohbetlerine de katıldım. Yabancı olmadığımız ve yakinen tanıdığımız bir camia Yeni Asya.

-  Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hayat dönemlerinde Meşrûtiyet, Cumhuriyet ve Demokrasiyi savunarak gelmiş. Cumhuriyetçi diye çorbasının tanelerini karıncalara vermiş. Onun bu çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bediüzzaman o dönemin çile adamıydı. Bediizzaman’ı övmek benim haddime olmaz. Onun o dönemde yaşadığı çileler, sürgünler kolay şeyler değil. Onun dâvâsı da İslâm’dı. Yeni yetişen nesil yakın geçmişi ve ecdadını iyi tanıması lâzım. Bediüzzaman’ı da hakikaten iyi tanıması lâzım. Risâleleri okuyoruz. Sohbetlerine de gittik. 


Millet İttifakı’na dahil partilerin İzmir İl Başkanlarını ziyaret ederek, hazırladığımız çanta ve kitapları takdim etmek istedik. Ziyaretlerimizden birini de Saadet Partisi’ne yaptık. İl Başkanı Mustafa Erduran’la sohbet havasında bir görüşmemiz oldu.

 

HALKIN DERDİ GEÇİM

- Altı parti tarafından yürütülen Parlamenter sisteme dönüş çalışması sizce halkta nasıl bir karşılık buluyor? 

Daha önce ifade ettiğim gibi yedi aydır halkın içindeyiz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Her bir ziyaret çalışmamız ara vermeden en az üç buçuk saat sürüyor. Her kanaattaki görüş sahibi değişik partilerden olan insanlarla görüşüyoruz. Yüzde doksan dokuzunun genel kanaati, bu sistemin tıkandığı, artık yürümediği yönünde. Ekonomideki son durum için de AK Partililer bile iyi demiyor. Ben şunu görüyorum, AK Parti içinde bulunan insanların bir kısmı orada mecburiyetten bulunuyorlar. Bütün bunlara rağmen biz inanıyoruz ki; Türkiye bu zorlukları aşacak güçtedir. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, olmayız da.

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