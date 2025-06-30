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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Geleceğin Yayıncılık Stratejileri

Yeni Asya'dan Size
30 Haziran 2025, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grubu’nun gelenekselleşen Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı’nın dokuzuncusu, 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Barla’daki Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki yılın neşriyat hizmetlerinin kapsamlı bir değerlendirmesi de yapıldı.

Toplantıya Yönetim Kurulu adına Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel, Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram, UM Neşriyat Komisyonu sekreteri Şakir Argın, Satış ve Pazarlama koordinatörü Cesim Aydın, birim sorumluları ve Türkiye’nin dört bir yanından “Satış Mağazası veya Satış Noktası” olarak hizmet veren temsilciler katıldı.

Üç gün süren toplantılarda, yayıncılık faaliyetlerinin bütün yönleri detaylı bir şekilde ele alındı. Görüşülen ana başlıklar şunlardı:

- Yeni çıkan, baskısı yenilenen, yabancı dildeki ve Can Kardeş çocuk yayınları gibi tüm eserler için satış hedefleri ve stratejileri belirlendi.

- Bayi ve elden dağıtım kanallarıyla gazete satışlarının yanı sıra Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş ve Köprü dergilerinin satış ve hedefleri masaya yatırıldı.

- Gelenekselleşen Yeni Asya ve Bediüzzaman duvar takvimlerinin satış stratejileri ve 2024-2025 sezonunda gerçekleştirilen fuar organizasyonları değerlendirildi. Temsilciler, fuar tecrübelerini paylaşma imkânı buldu.

- Kurumsal internet siteleri, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve yapay zekâ destekli bulut santral sistemi gibi dijital yenilikler gündeme alındı.

Toplantıda ayrıca mağazaların satış performansı, özel günler ve kampanyalar, reklam ve ilân hedefleri ile Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri gibi birçok konu detaylıca görüşüldü.

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Yeni Asya Neşriyat Esasları: Bir Misyonun Çerçevesi  

Toplantıda, yayıncılık faaliyetlerinin temelini oluşturan esaslar, YK Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel’in sunumuyla gözden geçirildi. Pekel sunumuyla aşağıdaki konulara dikkat çekti:

Yayın sürecinin her aşaması, uzman heyetlerinin denetimi ve hakem kurullarının titiz değerlendirmeleriyle şekilleniyor. İlâhiyattan siyasete, tıptan hukuka kadar 10 farklı disiplinden oluşan uzman listeleri, kitapların ilmî derinliğini ve toplumsal faydasını dikkate alıyor. 

Neşriyatın temel prensiplerinden biri, aile, kadın ve gençliği koruyan yayınlar üretmek.  “Kâinatı Kudret sıfatından gelen bir kitap” olarak gören anlayış, akıl ile vahyi birleştiren bir yayın anlayışını esas alıyor. Bu bağlamda, Risale-i Nur’un siyasî, iktisadî ve kültürel şerhleri niteliğindeki “kültür kitapları,” okuyuculara rehberlik ediyor. 

Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplaşma süreci hem satış noktalarından gelen taleplerin, hem de doğrudan yazarlar tarafından sunulan çalışmaların değerlendirilmesiyle başlıyor. Gelen talepler veya eserler, konularına göre uzman heyetlere iletiliyor. Beşer kişilik bu heyetler, çalışmaları 30 ila 90 gün içinde inceleyerek raporlarını sunuyor.

Olumlu bulunan projeler ise piyasa araştırması ve satış performansı analizinden geçiriliyor. Ardından Genel Müdür, projeyi onaya sunuyor ve baskı süreci başlıyor. Tüm bu süreç, belirlenen esaslar çerçevesinde neşriyatın yayın esaslarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak ve kimseye ayrıcalık tanınmadan yürütülmektedir.

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Sonuç olarak katılımcıların değerli görüş ve tecrübeleriyle zenginleşen toplantının sonuçları ve alınan kararlar, yayıncılığımızın gelişimine yön verecek bir yol haritası olarak ayrıca paylaşılacaktır. Bu verimli istişare sürecine katkı sağlayan tüm temsilcilerimize teşekkür ederiz.

Hayırlı haftalar diliyoruz. Allah’a emanet olunuz.

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