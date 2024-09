Catherine Perez-Shakdam, Arminius Vambery ( Reşit Efendi)

İsmail Haniye’nin, İran’da şehit edilmesinin ardından koordinatları İsrail’in nasıl elde ettiği sorusu akla gelmişti. Gündemin yoğunluğundan arada kaynadı.

Sorudan ziyade yaşanmış olayları ifade edelim, buna cevap bulabiliriz düşüncesindeyim. Abdülhamid döneminden bir misalle başlayalım. Hafiyecilik konusunda çok hassas olmasına rağmen en yanı başındaki ajanı fark edememesi ile tarihe kayıt düşülmüş bir durumdan bahsedelim. İran’da devlet korumasındaki bir ev de şehit edilen Haniye suikastinin işleniş şekli ve kısa mesafeden nokta atışı nasıl oldu? sorusunu gündeme taşıdı. Tarihten iki örnekleme yapalım.

Arminius Vambery; Almanya’dan Macaristan’a göç etmiş, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1832 de Budapeşte’de doğdu, 1857’de 25 yaşında İstanbul’a yerleşti. Vambery, yine Macar asıllı İsmail Paşa’nın (Kmetty) aracılığıyla Osmanlı hanedanının içine adımını attı. 1860’lı yıllarda önce kılığını, ardından dinini, en sonunda da adını değiştirdi. “Reşid Efendi” ismini kullanır oldu. Osmanlı kültürüne vakıf olur, Fransızca bilmesi neticesi hariciye nazırlığında tercümanlığa başlar ve Macaristan’a giderek Osmanlı coğrafyası ve insanları hakkında konferanslar verecek kadar konuya hâkim olur. 1861-1864 yılları arasında Vambery “Reşid Efendi” takma adıyla İngiltere Krallığının emrinde “Sünnî bir Müslüman derviş kılığında” İngiliz hükümeti için casusluk faaliyetinde bulunur. Osmanlıcayı mükemmel konuşur, geniş dil ve din bilgisi nedeniyle hiç kimsenin şüphesini çekmez, çok inandırıcı şekilde ve derviş kılığında seyahatler yapar. 1900 yılında, Sultan Abdülhamid’in huzuruna çıkmayı başararak, Siyonizm’in kurucusu Theodore Herzl’e Abdülhamid’in görüşmesi için randevu ayarlayacak duruma gelir.

Türklerin Rum, Ermeni, Slav, Türkmen, Arap, Ekrad (Kürt) ve Çerkezler den oluştuğunu, Avrupa medeniyetine muhalif olmadığını, Türklerin Asya halkları arasında en çok ilerlemiş millet olduğunu, Avrupalılara benzediğini notlarında belirtmiştir. Abdülhamid’e yazdığı mektuplarından birinde açıkça şunları söyler “Avrupa’nın imparatorluğunuzun şu ya da bu parçasını kapmak için sabırsızlandığı acı gerçeğini inkâr etmek gereksizdir. Fakat düşmandan düşmana fark vardır. Ehven-i şer prensibini temel alarak, size en az tehlikeli ve en fazla yararlı İngiltere seçmelisiniz” diyecektir. İngilizlere bağlı kalıp, Müslüman toplumların içine sızarak onları provoke etmeye çalışmış, bunda da başarılı olmuştur. Abdülhamid'in en yakınına kadar sokulmayı başarması, Saraydaki bütün gelişmeleri anında İngilizlere rapor etmesi, Yahudilerin Filistin'e yerleşmeleri için girişimlerde bulunması, aynı zamanda Jön Türklere akıl hocalığı yapması önemlidir.

Osmanlı da Tanzimat'ın mimarı ve devrin en önemli devlet adamlarından biridir artık. Sultan Abdülmecit döneminde Sadrazamlık, Hariciye Nazırlığı, Edirne Valiliği, Paris ve Londra Elçiliği görevinde bulunmuştur. İngiliz casusu Reşit Efendi, 1913 te ölmüştür.

Catherine Perez-Shakdam ise, The Times of Israil’deki bir yazısı kendisini ele vermiştir. Ayrıca Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi, Tehran Times, Yemen Post, Yemen Today, The Guardian, gibi birçok kurumun çatısı altında yazıları yayımlamıştır.

İlk bakışta Orta Doğu'yu dert edinmiş bir Müslüman gazeteci. Bir daha baktığınızdaysa ise MOSSAD ajanı kimliği ortaya çıkar. Catherine Shakdam İran medyasında aktif olan Fransız asıllı Yahudi kökenli bir gazetecidir. Bir Yemenli ile evlenip Şii Müslüman olmuş, 8 yıl boyunca İran'da yaşamıştır. Bu süreçte üst düzey siyasetçilerle yakınlaşması, eski cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile masaya oturması, İran dini lideri Ali Hameney'in sitesinde 2015-2018 yılları arasında, özellikle muhafazakâr cenahla yakın ve üst düzey ilişkileri bulunan Shakdam’ın İran içerisinde yayımlanmış çok sayıda yazıları da söz konusudur. Shakdam, giyimi ile, tavırları ile, konferans ve konuşmaları ile inanılmaz şekilde İran Devrimini ve İran’ın savunduğu değerleri, söylemlerinde sıkça kullanmış, yaşayış ve giyiniş açısından tam bir Müslim görüntüsüne bürünmüştür.

Bu tavırları ile samimi bir Müslüman portresi çizmiştir. Bu yüzden şüphe çekmemiştir. İsrail adına yıllarca orta doğuda ajanlık faaliyeti, içinde bulunduğu sonrasında ortaya çıkmıştır ve İran’ı terk etmiş, ABD’ye yerleşmiştir. İsrail’in “Her Yahudi MOSSAD’ın gönüllü elemanıdır.” Prensibini yıllarca İran’da uygulamıştır. Shakdam yıllarca devrim retoriği ve İran'ın siyasal değerleri lehine söylemleriyle tanınan samimi bir Müslüman portresini, 2021'de The Times of Israil gazetesinde 'Hepinizi kandırdım' şeklindeki köşe yazısı ile yıkmıştır. Gerçeği ifade etmiştir. Bu iki örneklemeden feraseti geniş olanların anladığına inanıyorum. Ateşten çemberin içindeyiz. Çok dikkat etmeliyiz…