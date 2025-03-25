Kontrolsüz güç güç değildir diyen bir reklam filminin hafızalara kazanan cümlesi aklıma geldi, gerçekten kontrolsüz güç, güç değil midir?

Bugün başkan Trump için kontrolsüz bir güç şeklinde davranıyor diye söyleniyor. Acaba böyle mi? Bence değil. Trump çok akıllı hareket eden bir yapıya bürünüyor. Vaatlerine ve başkan seçildiğinde yapacaklarını alt alta sıraladığımızda, ülkesini yeniden ayağa kaldırmak, katma değerini artırmak, enflasyonu düşürmek, yeraltı zenginlikleri yeniden ortaya çıkarıp işlemek ve Amerika’yı dünyanın en büyüğü yapmak için altını doldurmaya çalışıyor.

Öncelikle Paris iklim anlaşmasından çekilmiş olması, Chemtrail ile ilgili olarak ciddi manada çalışmalar başlatması, aşı konusunda daha önceki aşılama sistemi ile alakalı yapılan yanlışları ortaya çıkarması, yargı yolunu açması, NATO’nun maddi yükünü çekmekte güçlük çektiğinden bahsetmesi, NATO’ya üye ülkelerinin GSMH den ayırdıkları %2’lik dilimi %5’i çıkarmak istemesi, daha da önemlisi Amerika’nın dünyayı dizayn etmeye yetkili vakıfların, derneklerin, think-thank kuruluşların, Amerikan ekonomisine getirdiği yükleri kaldırma çalışmalarına bakalım. DOGE adlı kuruluş ile hükümetin devletin aksayan yönlerine ilk elden hesap sorabilir ve geliştirmeye dönük hamlelerine dikkat kesilmek gerekir.

Bununla birlikte AB’nin koruma ve güvenlik şemsiyesinin ücrete tabi olabileceğini söylemesi gibi birçok şey, resme baktığımızda büyük Amerika için yapılması gerekenleri yapıyor.

Bir nevi kontrolsüz güç şekli görüntüsünde, attığı adımlara bakıldığında, önceden planlanmış ve kontrollü şekilde gerekenleri yapıyor olmasına dikkat edelim. Rusya-Ukrayna savaşında barıştan yana tavrı, Ukrayna’nın barış masasına koşulsuz bir şekilde çağrılması, Ukrayna’ya yapılan yardımın tahsil edilmesi, bu tarz çıkışlar kontrolsüz bir gücün yapabileceği şeyler değil. Büyük Amerika ideali için bir şeyler yapmaya çalışan ve Amerikan derin devleti ile birlikte çalışmaya başlayan bir yapıya büründüğünü unutmayın.

Nitelikli toprak elementlerinin kıymeti giderek artıyor. Çin, dünya üzerindeki nitelikli toprak elementlerinin %70’ini elinde bulunduruyor. Gelecekte Çin ile Amerika arasındaki, olası bir ticaret savaşında NTE si fazla olanın üstünlüğü tartışılmaz olacaktır. Elbette Amerika NTE için başta Ukrayna ve Grönland’ın NTE lerine el koymaya çalışacaktır. BRİCS’e üye ülkelerin dahili ticaretlerinde Dolara karşı kendi para birimlerini kullanma adına bazı girişimler başlatmışlardı. Trump başkan olur olmaz, ilk icraatlarından biri, ticaretin dolar dışına kaymasını önlemek adına ciddi gümrük vergilerini artırma silahını kullanması olmuştu.

Trump ticaretlerini dolarla yapmaları noktasında ciddi ikaz etti. Bunun içinde ilk adım olarak Rusya’yı yanına çekmesi kolaydı, çünkü karşılarında istediklerini yaptırabilecekleri, kolu kanadı kırılmış Ukrayna vardı, tabi birde devlet başkanı Zelnsky. Çin ile olabilecek bir ticaret savaşında Rusya’yı yanına çekmesi politik öngörü olarak değerlendirilebilir.

ABD’nin tek çekindiği ülke sessiz sedasız güçlenen ve büyüyen Çin, teknoloji, otomotiv, ilaç, askeri, yapay zeka gibi birçok alanda Amerika’yı zorlamakta. Çin’le baş edebilmesi için kontrolsüz güç gibi görünen ama aslında derin yapılarla birlikte planlı programlı gelen kontrollü gücü şimdilik Trump temsil ediyor.

