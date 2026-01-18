Türkiye ve AB ortak olmalı

Uluslararası arenada Türkiye’nin öneminin giderek arttığını görüyoruz.

Batı basınında Rusya-Ukrayna savaşı sırasında, Rusya’nın tüm Avrupa’yı işgal edebilecek bir yapıya doğru gidebileceği noktasında algı operasyonu çalışmaları söz konusu. Özellikle Finlandiya, İsveç ve Norveç bu konuda hayli telâşlılar, Polonya da bu kervana katılıyor.

Bu ülkelerin başkanlarının “Rusya bize de saldıracak” şeklindeki ifadeleri ile birlikte NATO Genel Sekreteri Rutte’nin de bu konudaki çıkışları ciddiye alınıyor. Fakat gerçeği yansıtıp yansıtmadığını söylemek zor. Rusya lideri Putin’in ifadesi ise çok ilginç ve enteresan, “Biz Avrupa’ya karşı herhangi bir savaş açma niyetinde değiliz, ama onlar bize savaş açarlarsa biz dünden daha çok hazırız” tarzında bir yaklaşımı var.

Trump‘ın NATO şemsiyesi altındaki AB’nin koruma gücünü zayıflatma tarzındaki çıkışları ve yaklaşımı, her ülkeden NATO aidatı için GSMH’dan daha fazla ücret istemesine, “NATO’dan çekilebiliriz” söylemi de eklenince AB ülkeleri bir yerde korku epizodlarına düşüyorlar. Bu konuda silâh tacirlerinin yaklaşımı ise hayli düşündürücü, savaşın devam etmesi yönünde. Savaşlara kâr olarak bakıyorlar. Ayrıca Trump’ın AB ülkelerinden ‘koruma şemsiyesi’ için ücret talebi düşüncesi de var. Trump‘ın NATO’ya bakışının değişmesi AB’nin çekincelerinin daha da artmasına sebep oluyor. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerin yeterli derecede ordularının olmaması, Rusya’nın muhtemel bir saldırısında kendilerini koruyacak birliği sağlayamama korkuları sebebi ile Türkiye’nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Hazır, güçlü ve her daim aktif, yıllardan beri terörle mücadele noktasında aktivitesi en üst seviyede bir orduya sahip olan Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme konusunu AB ülkelerinin yeniden düşünmeleri gerekiyor.

Savunma sanayi noktasında merhale kat eden Türkiye’nin Batı medeniyetinin bir parçası olması hasebiyle Avrupa’nın savunmasının ciddi manada yükünü hafifletmesi düşünülebilir mi? Özellikle “Rusya Avrupa’ya saldırabilir” endişesi hem NATO, hem de Amerika’nın çıkışları Avrupa içerisinde huzursuzluğa yol açmışken bir zamanlar “Avrupa Birliği’ne bağlı bir askerî ordu oluşturalım” cümlesi havada kalan Macron’u da burada tekrar hatırlayalım. Trump’ın Macron’a yarı diplomasi içeren çıkışı sonrası hevesi yarım kalmış ve bu düşüncesinden hızla uzaklaşmış görünüyor. AB ülkeleri Rusya’dan gerçekten çekiniyor mu? Bu bir nevi korkunun ifadesi olarak da açıklanabilir.

Tüm AB ülkelerini ekonomik açıdan sırtlayan Almanya’nın ekonomik sıkıntılarının da gün yüzüne çıkması sebebiyle stres katsayısı artmış durumda. Çin’in otomotiv sanayisindeki inanılmaz derecedeki ilerleyişi ile birlikte tüm dünyaya otomobil satan Almanya’nın satışlarındaki belirgin gerileme istatistiklere yansıyor. Ekonomik olarak sıkıntıya düşmesi savunma noktasında planlama yapmasını da zorlaştırıyor. Elbette diğer yardım gönderilen ülkeler için de bu böyle.

Türkiye’nin AB’ye şartsız entegrasyonu Avrupa’nın savunmasını güçlü bir yere konumlandırılabilir. Ancak, Rusya böyle bir gelişmeyi desteklemeyecektir. Putin’in tercihi, Türkiye’nin tarafsız kalmasıdır. Ayrıca Türkiye’nin böyle bir hamlesine şimdiden ret verecek önemli aktörler (Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi) engel olmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

AB Komisyon başkanlığının GKRK e geçecek olması sebebiyle NATO içinde bazı Türkiye lehine çıkışlar görmek mümkün. NATO Türkiye’yi kuzey kanadının savunmasında ciddi bir partner olarak görüyor. Bu dönemde yanlış kararlar alınmaması noktasında hassasiyet gösterenler olacaktır.

