"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Suriye’deki gelişmeler (2)

Dr. Aytekin COŞKUN
12 Şubat 2026, Perşembe
Suriye içinde SDG ile Şam hükümetinin 10 Mart mutabakatına uygun olarak 18 Ocak 2026’da yeniden anlaşma sağlaması, Şam hükümetinin kazanç listesinde yer aldı.

 

Günlerdir çatışmaların sürdüğü Suriye’de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes nihayet ilan edildi. Anlaşmaya göre, tüm sınır geçişleri ile petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü hükümete devredilecek. SDG’ye bağlı güçlerin güvenlik soruşturmaları sonrasında Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlığı’na entegre edilmeleri planlanıyor. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Maddeler;

1- Suriye hükümet güçleri ile SDG arasındaki tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması ve SDG birliklerinin ön adım olarak Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.

2- Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilmesi.

3- Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devleti kurumlarına entegre edilmesi.

4- Siyasi katılım ve yerel temsilin garantisi olarak, Haseke Valiliği görevini üstlenecek bir adayın atanmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesinin çıkarılması.

5- Suriye hükümeti, tüm sınır geçiş noktaları ile petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolünü ele alacak; kaynakların Suriye devletine iadesini sağlamak için düzenli kuvvetler tarafından koruma altına alınacak.

6- Gerekli güvenlik incelemelerinin ardından, tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapısına “bireysel” olarak tam entegrasyonu; buna göre askeri rütbeler, mali haklar ve lojistik gereksinimlerin sağlanması.

7- SDG liderliği, eski rejimin kalıntılarını saflarına dahil etmekten kaçınmayı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki bölgelerde bulunan subayların listelerini sağlamayı taahhüt edecektir.

8- Ayn el-Arap (Kobani) şehrindeki yoğun askeri varlığın kaldırılması; şehrin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve Suriye İçişleri Bakanlığı’na idari olarak bağlı yerel polis gücünün oluşturulması.

9- DEAŞ mahkumları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlamakla görevli güçlerin, Suriye hükümetiyle bütünleşerek tüm yasal ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

10- Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, SDG liderliği tarafından merkezi devlet yapısı içinde yüksek rütbeli askeri, güvenlik ve sivil pozisyonlarda görev yapacak adayların listesinin kabul edilmesi.

11- Kürt kültürel ve dil haklarının tanınması; kayıt dışı/vatansız kişiler ve önceki on yıllardan birikmiş mülkiyet hakları talepleri de dahil olmak üzere, çözülmemiş hak temelli ve sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması.

12- SDG’nin, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak için Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışındaki tüm Suriyeli olmayan PKK liderlerinin ve üyelerinin sınır dışı edilmesini sağlaması.

13- Suriye devletinin, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon bünyesinde terörizme (DEAŞ) karşı mücadeleye devam etmesi.

14- Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerindeki sakinlerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşleri konusunda anlaşmalara varılması.

Bu maddelere bakıldığında, dördüncü maddedeki yerel temsil garantisi, Fırat’ın doğusundaki Kürtlerin Haseke’de temsil edilme güvencesi, rütbeli askerlerin Suriye ordusunda görevlendirilmesi ve Kürtlerin ana dil hakları gibi hususlar üzerinde düşünülmesi gereken şartlar olarak öne çıkmaktadır. Görünen o ki bu anlaşma da tam uygulama alanı bulamayacaktır.

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: İlhaka karşıyım

    Erken seçim geliyor

    Sokağa inmeden siyaset olmaz

    İlhak girişimine kınama

    Kanada tarihindeki en ölümcül 2. okul saldırısı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    İsrailli gazeteci: 'Tel Aviv, son hamlesiyle Batı Şeria'yı fiilen ilhak etti' - 'Filistinlilerin, Amerika'nın yerli halkı gibi unutulmalarından korkuyorum'

    Ocak ayında en çok hangi otomobiller satıldı?

    'Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır'

    ABD’li Senatör Graham’dan küstah açıklama: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz

    Cezaevlerinin hâli perişan

    Enflasyon liginde lideriz

    Hükümetin ihracat politikasına eleştiri

    3Y ile mücadele edeceğiz denilmişti: Bu hale nasıl düştük?

    Rusya Harkiv'e İHA saldırısı düzenledi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Erzincan-Kemah'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu

    Hz. İsa (asm) ve Deccal mücadelesi

    İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: 100. yılımıza varmadan yıkılacağız

    İsrail işgali genişletiyor

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.