“NATO”, “Kuzey Atlantik İttifakı”

NATO; Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 1949'da 12 ülkenin katılımı ile (Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve ABD) kurulmuş, sonrasında 20 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî bir ittifaktır.

NATO üyesi herhangi bir ülkeye dışardan gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma kararı almışlardır. Özellikle silahlı bir saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören 5. Madde, tüm üye ülkeleri bağlamaktadır. NATO'nun merkezi Brüksel'dedir.

Soğuk Savaş sürecinde 1955'te kurulan Varşova Paktı'na karşı bir yerde ortak savunma paktı şeklinde organize olmuşlardır. Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki ilişkilerin dinamikleri ve savunma stratejilerinin güvenilirliği konusundaki zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanmıştır. NATO, ABD’nin öncülüğünde AB ülkelerine güvenlik şemsiyesi oluşturması konusunda önem kazanmaktadır. Ama gelişen şartlara bakıldığında, özellikle Trump’ın ticaret yönü ağır bastığı durumlarda ABD’nin NATO’dan elini çekebileceği açıklamaları AB içinde huzursuzluk oluşturmuştur. Trump’ın bu tavrı sonrası AB ülkeleri savunma alanında ciddi yatırımlar yapma yarışına girmişlerdir. Ayrıca Rusya'dan gelebilecek bir tehdit algısı da bu yarışı tetiklemiş durumdadır. NATO genel sekreteri Mark Rutte’nin de açıklamaları savunma harcamalarını maksimuma taşımış durumda.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde NATO ülkelerinin GSMH'dan NATO payını %2'den %5’e çekmeye çalışmıştır, bunun kabul görmesi için “Güvenlik şemsiyesi ve Rus saldırısı” algısını kamuoyuna servis etmesi, AB ve ABD ilişkilerin de yara açmıştır.

Türkiye’de NATO üyesi bir ülke, özellikle NATO’nun sınırlarını genişletmesi çabası sonrası (Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmesi) Rusya’nın kırmızı çizgisi ihlal edilmiş, dolayısı ile Rusya Ukrayna’ya savaş açmıştır. İsveç’in NATO’ya dahil edilmesi 2025’in önemli gelişmelerinden birisidir. Türkiye İsveç'in NATO üyesi olması ile ilgili olarak F-16'ların revizyon ihtiyaçlarını karşılanması sonucunda İsveç’in NATO’ya üyeliğine onay vermiştir. Trump’ın Venezuela’yı işgal etmesi sonrasında, gözünü Grönland’a çevirmiş, bu gelişme sonrasında NATO üyesi Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya, Trump’ın Grönland’ı ilhak etme sevdasına karşı, Grönland ilhak olursa ortak direnç göstereceklerine dair bildiri yayınlamışlardır. Kısacası NATO ülkeleri kendi içinde bu olay sonrası karşı karşıya kalma durumu yaşayabilir.

NATO içinde ABD’den sonra en fazla yükü çeken ülkeler olması hasebiyle de ilginç bir gelişme. Maduro’nun derdest edilmesinde bu ülkelerin başkanları net şekilde bu olayı kınamadılar ve ses çıkarmadılar. Ama sırada Grönland olursa sessiz kalmayız diyorlar, bence çok inandırıcı değil. Çünkü Rusya saldırısı algısına karşı tek dayandıkları ülke ABD idi. 5. Maddenin işletilmesi sağlanabilir mi bu da meçhul.

NATO'ya üye ülkeler arasında tam bir birlik görüntüsü gözlenmiyor. NATO’nun geleceği de zaman içinde tartışmaya açılabilir. Çünkü ABD petrol ve NTE konusunda Venezuela’dan ciddi şekilde gelir elde edecek. Kısacası artık AB'ye de çok ihtiyaçları yok ve onları savunmayı da yük olarak görüyorlar.

Danimarka’nın yanında yer aldıklarını söyleyen AB ülkeleri ABD’nin Grönland’a askerî bir operasyon yaptığında ABD’yi karşılarına alması pek mümkün görünmüyor. Hukuksuzluk devam edecek ve herkesin eli kolu bağlı kalacak. Buna Türkiye de dahil. "NATO’da neler oluyor ya da derin bir çatlak söz konusu mu?" sorusu cevap bekliyor.