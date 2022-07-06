1 milyar Çin vatandaşının bilgilerinin çalındığı iddia edildi

Siber güvenlik uzmanları, sızıntının, doğrulanması halinde bugüne dek kayıtlara geçen en büyük veri hırsızlığı olacağına dikkati çekiyor.

Çin'in Şanghay Ulusal Polis Veritabanı'nı hackleyen bilgisayar korsanlarının 1 milyar Çin vatandaşının kişisel bilgilerini çaldığı ileri sürüldü.

Kendini "ChinaDan" takma adıyla tanıtan bir kişi, geçen hafta, internet forumu "Breach Forums"da yayımladığı açıklamada, 1 milyar kişinin adı, soyadı, doğum yeri, kimlik numarası, adres ve telefon numaraları ile adli vaka kayıtlarının olduğu 24 terabayt boyutundaki dijital veriyi, 10 Bitcoin (yaklaşık 200 bin dolar) karşılığında satacağını bildirdi.

Polis veri tabanından çalındığı ileri süren verilerden bir kısmı internette ve sosyal medyada yayınlanırken bazı Çinli sosyal medya kullanıcıları, sızdırılan isim ve telefonların bazılarının açık kaynaklarda ve sosyal ağlardaki bazı kullanıcıların bilgileriyle örtüştüğünü ileri sürdü.

Ayrıca sızdırılan verilerdeki telefon numaralarından bazılarını arayanlar, telefonların gerçek isimlere ait olduğunu bildirdi.

İnternete sızan veriler arasında "2020 doğumlu" ve "1 yaşında" olduğu ifade edilen bir bebeğin de kimlik bilgilerinin bulunması, küçüklere ait verilerin de çalınmış olma ihtimalini gündeme getiriyor.

Çin polisi sızdırılan verilerin gerçek olup olmadığını doğrulamazken hacklenme iddiasına dair de henüz açıklama yapmadı.

Verilerin çalındığı iddiası, Çin'de sosyal paylaşım sitesi Weibo'da kullanıcıların tepkisine yol açarken sitede "Şanghay veri sızıntısı" adıyla yapılan aramalara engel getirildi.