10 çocuktan biri çocuk işçi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yayımlanan son raporu dünya genelinde işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısının son yıllarda artarak dünya çapında 160 milyona yükseldiğini ortaya koydu.

İstatistikler, dünya genelinde ülkelerin nüfus sayıları ele alındığında, 160 milyon civarındaki çocuk işçi sayısının 8 ülke dışında tüm ülkelerden daha kalabalık bir nüfusa denk düştüğünü ortaya koyuyor. Rapor, dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olarak çalıştığını ortaya koyarken, az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor. AA

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