100 yaşında ehliyetini yeniletti

İtalya’da 100 yaşındaki Candida Uderzo, ehliyetini yenileterek ülkede son yıllarda araç kullanmaya uygun bulunan 100’lü yaşlardaki üçüncü kişi oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, İtalya’nın Vicenza şehrinde yaşayan 100 yaşındaki Candida Uderzo, görme testini geçerek ehliyetini yeniletmeye hak kazandı. Uderzo, araç kullanmanın özgürlüğünü sevdiğini, bir yerlere gitmek konusunda oğluna baskı yapmak istemediğini söyledi. Uderzo, gözlük takmadan gazeteleri okuyabildiğini, gözlerinin çok iyi gördüğünü söyledi. Haber Merkezi

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