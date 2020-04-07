107 yaşındaki koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

Hollanda’da koronavirüs testi pozitif çıkan 107 yaşındaki bir kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Hollanda'nın Goeree-Overflakkee adasında bir bakımevinde kalan 107 yaşındaki kadın yakalandığı yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ardından sağlığına kavuştu. Yerel basında çıkan haberde, adanın Sommelsdijk köyündeki Nieuw Rijsenburgh bakımevinde yaşayan 107 yaşındaki Cornelia Ras'ın, kendisine virüs bulaştığını duyduğunda iyileşemeyeceğini zannettiği ifade edildi. Haberde, adanın en yaşlısı Ras'ın, bakımevinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

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