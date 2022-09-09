''11 Eylül'' nefreti arttırdı

ABD’nin New York şehrinde yaşayan Müslümanların yüzde 64’ünün nefret suçu, önyargı ya da her ikisinin birden hedefi olduğu ve bunlardan sadece yüzde 4’ünün güvenlik güçlerine rapor edildiği belirtildi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)-NY ofisi tarafından “Nefreti Hissetmek: Müslüman New Yorkluların yaşadığı önyargı ve nefret suçları” başlıklı 24 sayfalık bir rapor yayımlandı. Raporda, New York’ta yaşayan Müslüman toplumu üyelerinin yüzde 64’ünün nefret suçu, önyargı veya her ikisinin birden hedefi olduğu kaydedildi. Raporu hazırlayan ekibin başındaki CAIR-NY Direktörü Afaf Nasher, dini, ırksal ve yabancı düşmanlığı ayrımcılığının ABD tarihinde her zaman var olduğunu belirterek, “Ancak 11 Eylül olayları, sistemik İslamofobide bir dönüm noktası oldu. O zamandan bu yana geçen 21 yılda Müslümanlar, sürekli nefret suçları, bariz dini ayrımcılık ve anayasaya aykırı haksız hükümet gözetimi dahil olmak üzere muazzam sosyal ve politik engellere katlandılar.” değerlendirmesinde bulundu. Nasher, raporun, New York’taki Müslüman topluluğun sürekli olarak hedef alındığını, şehir yönetimi tarafında çoğu zaman bu nefret suçları verilerine sessiz kalınarak alışılmış bir şekilde göz ardı edildiğini temsil ettiğini vurguladı. AA

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