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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt Libya için masaya oturuyor

19 Ocak 2020, Pazar 10:23
Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt, krizin derinleştiği Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için bugün masaya oturacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermek amacıyla ev sahipliği yapacağı konferans ile çatışmaların durması, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının oluşması, Libya'nın toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelerin başlatılması hedefleniyor.

Uzmanlara göre Almanya, Afganistan Konferansı ve G20 Zirvesi'nin ardından Libya Konferansı'na da ev sahipliği yaparak siyaset sahnesinde "kendini göstermeyi" amaçlıyor.

Kamuoyunda "gerçekleşmesi zor bir ihtimal" olarak değerlendirilen konferans, Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesi ve akabinde Libya'da sağlanan ateşkesle kesinlik kazandı.

Alman basınında, Libya Konferansı'nın düzenlenebilecek aşamaya gelmesinde Almanya Başbakanı Merkel'in yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de çabaları olduğu yorumları yapıldı.

Konferansa Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılıyor.

Çin'den Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı'nın katılım sağlayacağı konferansta Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) de Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan temsil edecek.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulunuyor.

BM tarafından tanınan UMH'yi başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir, Hafter'i ise Fransa, BAE, Mısır destekliyor.

Rusya'nın da Hafter üzerinde çok ciddi etkisi olduğu biliniyor.

Tarafların talepleri

UMH cephesi, silah desteğinin durdurulması, Libya'nın meşru hükümetinin tanınması, Libya'nın enerji kaynaklarının yabancı ülkelere verilmemesi ve Hafter milislerinin meşru hükümete karşı illegal bir savaşın neticesinde ele geçirilen topraklardan çekilmesini istiyor.

Hafter tarafının talepleri ise UMH kontrolündeki Libya Merkez Bankasının yönetimine Hafter güçlerinin dahil edilmesi, ateşkes anlaşması durumunda UMH'ye bağlı milislerin silahsızlandırılması, Hafter'e bağlı silahlı milislerin Trablus'da konuşlandırılması ve muhtemel bir siyasi çözüm sonucunda Hafter'in silah gücüyle sağladığı toprak kazanımları ile direkt orantılı olarak siyasi güç elde etmesi olarak sıralanıyor. 

AA

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