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8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

15 yaşındaki Bosnalı “kahraman”

07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:00
İSVEÇ’İN GÖTEBORG ŞEHRİNDE ÇIKAN YANGINDA KADIN KOMŞUSUNU KURTARAN OSMANOVİÇ ÜLKEDE KAHRAMAN İLÂN EDİLDİ.

İsveç’İn Göteborg şehrinde Hammarkullen bölgesinde bir dairede çıkan yangında kadın komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı Jasmin Osmanovic, ülkede kahraman ilân edildi.

İsveç devlet televizyonu SVT’ye açıklamada bulunan Osmanovic, yangın çıkan evde dumanlar içindeki daireden yardım çığlığı duyduğunu belirtti. Osmanovic, “Yangın yeni çıkmıştı, dairenin penceresinden dışarı yoğun duman çıkıyordu. Hiç tereddüt etmeden evin dış cephesinden ikinci kata tırmandım ve kadını kollarından tutarak pencereden aşağı sarkıttım, aşağıda bekleyenler de kadını kurtardı.” ifadelerini kullandı. 

Yangından kurtulan Somali asıllı Ikram Isse Mahamed isimli kadın da hayatını kurtardığı için Osmanovic’e teşekkür etti. Osmanovic’in, Mahamed’i kurtarma görüntüleri, sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan video oldu. Kurtarma görüntülerinin yayımlanmasından sonra Osmanovic, ülkede kahraman ilân edildi.

AA

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