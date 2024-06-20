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20 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

17 yıllık bekledikleri tek çocukları Amine de İsrail saldırılarında şehit oldu

20 Haziran 2024, Perşembe 16:10
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik 256 gündür aralıksız devam eden saldırıları on binlerce Filistinliyi sevdiklerinden ayırdı. 7 Ekim’den bu yana bombaların direkt hedefi olan Filistinlilerin yanı sıra tıbbi yetersizlikler ve açlık gibi sebeplerle şehit olan Filistinlileri, yakınları bayram günü kabirlerinin başında andı.

İsrail saldırıları sonucu Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’dan çıkarak birkaç kez göç eden ve Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah’a sığınan Herbid ailesi, savaşta 17 yıllık bekleyiş ve birçok tüp bebek girişiminin ardında sahip oldukları tek çocukları Amine’yi kaybetti.

Yerinden edilmiş Filistinli çift, 20 yaşında vefat eden kızlarının mezarını ziyaret ettikten sonra sığındıkları okulda kızlarından geriye kalan kıyafetlere sarılarak teselli bulmaya çalışıyor.

Kızının mezarı başında konuşan 50 yaşındaki anne İman Ebu Harbid, 10 tüp bebek denemesinin ardından kavuştuğu ve doğduğundan beri hasta olan kızının savaş sürecinde kötüleşen sağlık durumu ve onu kaybetmenin vermiş olduğu derin acıyı aktardı.

İsrail’in Gazze’ye düzenlemiş olduğu daha önceki savaşlarda da Amine’nin sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen acılı anne, bu savaşta bombardıman sonucu teneffüs ettiği dumanın kızının ciğerlerinde birikmesiyle oksijensiz kaldığını ve hastanede tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Deyr el-Belah’taki sığınma merkezinde konuşan baba Muhammed Ebu Herbid ise saldırı anını aktardı. Acılı baba kızı ile arasında geçen son telefon konuşmasını göz yaşları içinde anlattı.

AA

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