2019 protestolarla geçti

Fransa’da sarı yeleklerini giyen göstericiler, maaş artışı ve zamların durdurulması çağrısıyla sokaklara döküldü.
Sudan’da halk, soykırımcı bir diktatörün 40 yıllık rejimini devirdi. Hong Kong’da, suçluların Çin’de yargılanmasıyla ilgili bir yasa tasarısına karşı başlayan protesto gösterileri kısa süre içinde, Çin’in Hong Kong üzerindeki hakimiyetini hedef alan bir demokrasi hareketine dönüştü. 2019’da öğrenciler de sokaklara döküldü ve yetişkinlerin iklim değişikliğine karşı harekete geçmesini istedi. Bu ülkelerin yanı sıra, Irak’ta, Lübnan’da, Ekvador’da, İran’da ve başka ülkelerde sokakları dolduran göstericiler, gidişatın değişmesi için seslerini yükseltti.
AA