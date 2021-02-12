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23 Ocak'ta kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

12 Şubat 2021, Cuma 19:00
23 Ocak'ta Gine Körfezi'nde MV MOZART isimli gemiden kaçırılan on beş mürettebatın tamamı bugün itibarıyla serbest bırakıldı.

Borealis Maritime ve Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu, aileleriyle temas halinde oldukları ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."

Açıklamada, serbest bırakılan personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı THY'yle Abuja'dan Türkiye'ye getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınına katılarak, kaçırılan Mozart gemisinde bulunan mürettebatın kurtulmasına ilişkin soruları cevapladı.

Çavuşoğlu, gemi şirketinin varılan mutabakat gereği kaçırılan vatandaşları başkent Abuja'ya getireceğini ve vatandaşların buradan THY ile Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisinin kaptanla görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara ulaşmayı denediklerini fakat telefonun iyi çekmemesi nedeniyle irtibat kuramadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Ailelerine iyi olduklarına dair bilgi verildi. Arkadaşlarımız temasta. Biz de telefonla ulaşma imkanı olduğunda görüşeceğiz." diye konuştu.

Geminin sahibi olan şirkete özellikle teşekkür eden Çavuşoğlu, sürecin başından beri rehin alınan vatandaşlar için gereken ne ise yapacaklarını belirttiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, geminin sahibi olan şirketin bu olayda sorumlulukları olsa da Türkiye olarak maddi manevi her türlü desteği vereceklerini ilettiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "İyi bir iş birliği oldu. Hem vatandaşlarımızın gemide çalışmasına aracılık eden Türk şirkete hem de İngiliz şirkete titizlik ve gizlilik içinde bu süreci yürüttükleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, gemi ve şirketlerin bundan ders alması, o bölgede seyreden gemilerin ilave güvenlik tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Daha önce de bazı vatandaşların kaçırıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Gabon Cumhurbaşkanı'na teklif ettiği gibi biz değişik kurumlardan oluşan bir ekibimizi bölgeye gönderdik. Önümüzdeki süreçte bu uzmanlarımızı farklı ülkelere göndererek, kaçırılma olaylarının büyük bölümü bu bölgede yaşanıyor maalesef. Bir daha bu olayların tekrar etmemesi için hangi tedbirler almalı? Tabii ki uluslararası örgütler ve bölgesel örgütlerin de burada aktif olması gerekiyor. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) Başkanımız Hakan (Fidan) Bey başta olmak üzere, onlar da bu süreçte muhataplarıyla çok yakın diyalogda oldular ve bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için istihbarat boyutunda da çalışmalar başlatıldı. Bundan ders alıp bir daha bu olayların yaşanmaması için ortak çalışmamız gerekiyor. Türkiye olarak her ne kadar bizim vatandaşlarımıza daha önce oldu, şimdi de oldu ama bu herkesin başına gelebilir. Vatandaşlarımızı kurtardıksa da bu olayların olmaması için Türkiye olarak gerekli desteği vereceğiz."

Çavuşoğlu, ailelere ön bilgi verdiklerini belirterek, "Ailelerle başından beri temas halindeyiz. Bakan Yardımcımız Yavuz (Selim Kıran) Bey olsun arkadaşlarımız olsun. Ailelerle temastaydık, ailelere hemen hızlı bir şekilde bilgi verildi. Tabii ki aileleri tekrar arayacağız. Oradaki vatandaşlarımızın başkente getirilmesini, oradan da THY ile sağ salim ülkemize getirilmesini de büyükelçiliğimiz ve tüm arkadaşlarımızla Ankara'dan takip edeceğiz." dedi.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

AA

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