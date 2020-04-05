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5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

246 bin 760 kişi sağlığına kavuştu

05 Nisan 2020, Pazar 11:47
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle 64 bin 747 kişi ölürken, virüse yakalanan 246 bin 760 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 203 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 203 bin 188’e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 64 bin 747 kişi ölürken, virüse yakalanan 246 bin 760 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 329, Hong Kong'da 4, İtalya'da 15 bin 362, İspanya'da 11 bin 947, ABD'de 8 bin 454, Fransa'da 7 bin 560, İngiltere'de 4 bin 313, İran'da 3 bin 452, Hollanda'da 1651, Almanya'da 1444, Belçika'da 1283, İsviçre'de 666, Türkiye'de 501, Brezilya'da 445, İsveç'te 373, Portekiz'de 266, Kanada'da 233, Endonezya'da 191, Avusturya'da 186, Güney Kore'de 183, Ekvador'da 172, Danimarka'da 161, Romanya'da 146, Filipinler'de 144, İrlanda'da 137, Cezayir'de 130, Hindistan'da 99, Japonya'da 88, Meksika'da 79, Polonya'da 79, Dominik Cumhuriyeti'nde 77, Peru'da 73, Mısır'da 71, Yunanistan'da 68, Norveç'te 62, Çekya’da 59, Fas’ta 59, Malezya'da 57 ve Irak'ta 56 kişi öldü.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 311 bin 637, İspanya 126 bin 168, İtalya 124 bin 632, Almanya 96 bin 92, Fransa 89 bin 953, Çin ana karası 81 bin 669, İran 55 bin 743, İngiltere 41 bin 903, Türkiye 23 bin 934, İsviçre 20 bin 505, Belçika 18 bin 431, Hollanda 16 bin 627, Kanada 14 bin 18, Avusturya 11 bin 781, Portekiz 10 bin 524, Brezilya 10 bin 360, Güney Kore 10 bin 237, İsrail 8 bin 18, İsveç 6 bin 443, Avustralya 5 bin 635, Rusya 5 bin 731, Norveç 5 bin 550, İrlanda 4 bin 604, Çekya 4 bin 472, Şili 4 bin 161, Danimarka 4 bin 77, Polonya 3 bin 627, Romanya 3 bin 613, Hindistan 3 bin 588, Malezya 3 bin 483, Ekvador 3 bin 465, Japonya 3 bin 139, Filipinler 3 bin 94, Pakistan 2 bin 880, Lüksemburg 2 bin 729, Suudi Arabistan 2 bin 370, Tayland 2 bin 169, Endonezya 2 bin 92, Meksika 1890, Finlandiya 1882, Panama 1801, Peru 1746, Yunanistan 1673, Sırbistan 1624, Güney Afrika Cumhuriyeti 1585, Dominik Cumhuriyeti 1578, Birleşik Arap Emirlikleri 1505, Arjantin 1451, İzlanda 1417, Kolombiya 1406, Katar 1325, Cezayir 1251, Ukrayna 1225, Singapur 1189, Hırvatistan 1126, Mısır 1070, Estonya 1039 ve Yeni Zelanda 1039."

AA

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