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24 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

3 aylar öncesi barış çağrısı

24 Şubat 2020, Pazartesi
Uluslararası Kudüs Gençlik Merkezi Müslümanlara barış çağrısı yaparak Müslümanların, yaşadıkları sorunların en önemli sebebinin birlik olamamaları olduğunu vurguladı.

Türkiye’de eğitim alan farklı ülkelerden misafir öğrencilerin katılımıyla Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği çatısı altında kurulan Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi (UKGEM), İslam’da Müslümanların savaşmalarının yasaklandığı recep ayı öncesinde tüm Müslümanlara barış çağrısı yaptı.  Dernek tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nde öğle namazının ardından 4’üncüsü düzenlenen “Haram Aylarda Barışa Doğru Bir Adım” etkinliğinde “Ümmete Barış Kudüs’e Özgürlük” bildirisi okundu. UKGEM adına bildiriyi okuyan Kırgızistanlı öğrenci Nazir Mamadamenov, Allah’ın haram ayları Kuran’da açıkladığını, bu aylarda Müslümanların savaşmasının ve kan dökmesinin yasaklandığını belirtti. Müslümanların, yaşadıkları sorunların en önemli sebebinin birlik olamamaları olduğunu ifade eden Mamadamenov, “Siyonist ve emperyalist ittifak Kudüs’ten Müslümanları çıkarmanın planlarını yaparken, Müslümanların gafletten uyanıp tek kurtuluş yolu olan Kudüs konusunda birleşmesi, tek vücut olması gerekmektedir.” diye konuştu.  

‘Müslüman halkları İslam çatısı altında toplamalıdır’

Kudüs’ün sadece Filistin’de yaşayanların değil bütün Müslümanların  meselesi olduğunu kaydeden Mamadamenov, “İslam aleminin içinde bulunduğu gafletten uyanmasının yolu Kudüs ile başlar, Kudüs’ten geçer ve Kudüs’te biter.  Bu sebepledir ki bütün Müslümanlar, Müslümanların devletlerinin liderleri, önderleri, Kudüs’ü en önemli gündemleri yapmalı ve aralarındaki kavgaya bir son vererek sorumlusu oldukları Müslüman halkları İslam çatısı altında toplamalıdır.” ifadelerini kullandı. Mamadamenov, şöyle devam etti, “Hicri 1 Recep 1441, miladi 25 Şubat 2020 olan bu haram/hürmetli ayın başlangıcında, ‘Ümmete Barış Kudüs’e Özgürlük’ düsturu ile özelde Türkiye, genelde tüm dünya Müslümanlarına, yeryüzünü selam yurdu haline getirmeye gayret etmenin hepimizin zaruri mesaisi olduğunu hatırlatıyoruz. Kan, gözyaşı ve zulüm altında inlemekte olan Ümmet-i Muhammed’in barış içinde yeniden kardeş olması ve Beytü’l-Makdis’in özgürlüğü için, kavli ve fiili dualarımızla birlikte hareket edelim.” 

AA

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