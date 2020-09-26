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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

3 milyon Uygur toplama kamplarında

26 Eylül 2020, Cumartesi 20:06
Uygur aktivist ve insan hakları savunucusu Abdulreşit, Çin’in Uygur Türklerine “soykırım” yaptığını ve pek çok ülkenin bunu görmezden geldiğini vurgulayarak, “3 milyon Uygur, toplama kamplarında tutuluyor. BM hemen şimdi harekete geçmelidir. Soykırımı durdurun.” çağrısında bulundu.

İsvİçre’nİn Cenevre şehrinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 45’inci oturumunda konuşan Uygur aktivist ve insan hakları savunucusu Abdulşükür Abdulreşit, “Halkıma karşı işlenen bir soykırım var. Ailem bir Çin toplama kampında rehin tutuluyor.” dedi. İsviçre merkezli “Uygurlar İçin Adalet” derneğinin kurucularından Abdulreşit, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları durumuna ilişkin 47 üyeli Konseye hitap etti. Çin’in Uygur Türklerine “soykırım” yaptığını vurgulayan Abdulreşit, ailesinin “Çin toplama kampında” tutulduğunu aktardı. Abdulreşit, soykırımın “kısırlaştırma ve organ ticareti”ni de kapsadığını belirterek, şöyle konuştu: “Kardeşim köle işçi olarak telefon şarj cihazlarını monte etmek zorunda bırakılıyor. Sizin kullandığınız şarj aletleri de onlardan biri olabilir. 3 milyon Uygur, toplama kamplarında tutuluyor. Berlin veya Chicago nüfusunun köle olarak hap- sedildiğini hayal edin.” Pek çok ülkenin Uygur Türklerine yapılan “soykırımı” görmezden geldiğini ifade eden Abdulreşit, “Bir şeyler değişecekse, BM hemen şimdi harekete geçmelidir. Soykırımı durdurun.” çağrısında bulundu.

“Hiçbir ülke hukukun üstünde olamaz”

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) Cenevre Direktörü John Fisher de Konsey’de pek çok insan hakları kuruluşu adına yaptığı konuşmada, Çin’i kınadı. Çin’in sadece Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong ve Tibet’te insan hakları ihlâlleri işlemediğini belirten Fisher, “Kuruluşlarımız aynı zamanda Çin’in dünya çapındaki hak ihlâllerinin etkisinden de endişe duymaktadır. Çin, yurt dışındaki insan hakları savunucularını da hedef aldı. Kendini her türlü incelemenin üzerinde tutmaya çalışan bir devlet, insan hakları için temel bir tehdit oluşturmaktadır. Hiçbir ülke hukukun üstünde olamaz.” değerlendirmesinde bulundu. Fisher, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de çağrıda bulunarak, Çin’deki insan hakları ihlâllerinin araştırılması için “Özel Elçi” atamasını istedi. Fisher, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’i de misyonu gereği, “Çin’in kapsamlı hak ihlallerini izlemeye ve hazırlayacağı raporu kamuoyuna açıklamaya” dâvet etti.

 

AA

Etiketler: 3 milyon Uygur, toplama kampı
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