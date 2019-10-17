3 Yunan savaş uçağı, KKTC hava sahasını ihlal etti

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağı, hava sahamızı ihlal etmiştir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Yunanistan'a ait üç savaş uçağının, KKTC'ye ait hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Özersay, konuya ilişkin Twitter ve Facebook'tan açıklamada bulundu. Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağının, KKTC hava sahasını ihlal ettiğini belirten Özersay, "Bahse konu savaş uçakları, Girit'ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları, kısa süre sonra Girit'teki üsse dönmüştür." ifadelerini kullandı. Özersay, bu provokatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptıklarını kaydederek, "Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir." değerlendirmesinde bulundu. AA

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