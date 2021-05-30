40 milyon genç tütün bağımlısı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, günümüzde 40 milyondan fazla reşit olmayan gencin tütün ürünleri kullandığı tahmin ediliyor.

Eğitimin ve farkındalığın önemini vurgulayan uzmanlar, tütün kullanan her 10 kişiden 9’unun 18 yaşından önce sigara kullanmaya başladığına dikkati çekiyor. Verilere göre, her sene 7 milyondan fazla kişi doğrudan tütün kullanımına bağlı hastalıklar, 1,2 milyon kişi de tütün ürünü kullanmadığı halde sigara dumanına maruz kalarak pasif içicilik sebebiyle ölüyor. DSÖ uzmanları, 13-15 yaş aralığındaki 40 milyonu aşkın gencin tütün ürünleri kullanımına başladığı konusunda uyarıyor. Dünya genelinde 1,3 milyar tütün ürünü kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Tütün ürünü kullanıcılarının yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığı ifade ediliyor.

Elektronik sigaralar masum değil

Sİgara kullanıcılarının yüzde 60’ı bağımlılıklarından kurtulmak istediklerini beyan ediyor. Bu nedenle bir yöntem olarak elektronik nikotin sağlayan sistemlerin veya bilinen adıyla elektronik sigara kullananların oranı artıyor. Diğer taraftan, elektronik sigaraların içerdiği aerosollerin zehirli maddeler ihtiva ettiği ve ciddî solunum yolları rahatsızlıklarına ve kansere neden olabileceği ifade ediliyor. İlgi çekici paketlemeler ve aromalarla gençleri cezbetmeyi amaçlayan elektronik sigara şirketlerinin gençleri tütün kullanımına özendirdiği belirtiliyor. Ayrıca yasa dışı yollarla elde edilen elektronik sigara cihazlarının gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çekilirken, bu durumun gençlerde nikotin bağımlılığına neden olabileceği belirtiliyor.

