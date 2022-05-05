40 milyon kişi daha açlık sınırının altında

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporunda 2021 yılında yaklaşık 40 milyon insanın “akut gıda güvensizliği”ne sürüklendiği belirtildi.

Yılda 1.3 milyar ton gıda israf oluyor!

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik krizlerin geçim kaynaklarını zora sokması nedeniyle geçen yıl açlıkla karşı karşıya kalanların sayısının 193 milyona ulaştığını açıkladı.

Örgütün yıllık raporunda 2021 yılında yaklaşık 40 milyon insanın “akut gıda güvensizliği”ne sürüklendiği belirtildi. FAO 2021’deki bu artışın sebebini “üçlü ölümcül kombinasyon” terimiyle formüle ettiği çatışmalar, aşırı hava koşulları ve ekonomik şoklara bağladı.

53 ÜLKE BÜYÜK AÇLIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Raporda 53 ülkenin büyük açlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Bu ülkelerin başında salgın, afet ve çatışmalarla mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tigray bölgesindeki ayrılıkçı güçlerle yaşanan iç savaşın etkisiyle Etiyopya, Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerle İran destekli güçler arasındaki savaşın yıkıma uğrattığı Yemen ve Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından büyük bir mali krize sürüklenen Afganistan geliyor.

Rapor her ne kadar Rusya’nın Ukrayna’da açtığı savaşın etkilerini içermese de, uzmanlar savaşın kıtlığa yol açabileceğine ve bunun akut gıda güvensizliğini daha da derinleştirebileceğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) da, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rapora göre 2021’de çatışma ve güvensizlik 24 ülkede 139 milyon kişiyi akut açlığa sürükleyen temel sebep oldu. Ekonomik şoklar ise Covid-19’un etkisini daha da kötüleştirerek 21 ülkede 30 milyondan fazla insanı vurdu.