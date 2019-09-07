6 - 7 Eylül uzun vadede Türkiye’ye darbe vurdu

Türkiye’de Rumca yayımlanan Apoyevmatini gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Mihail Vasiliadis, 1955 yılında İstanbul’da yaşanan 6-7 Eylül olaylarının kısa vadede gayrimüslim azınlıklara, uzun vadede ise Türkiye’nin prestijine darbe vurduğunu belirtti.

Vasiliadis, “Olaylardan kısa vadede zarara uğrayan zümrenin, başta Rumlar olmak üzere gayrimüslim azınlıkların olduğu tartışılamaz. Ülke kamuoyu, sınırlı istisnalar dışında bayram havası içindeydi. Ancak olayların uzun vadede değerlendirilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin maddî olarak değilse de manevî açıdan büyük zarara uğradığı kolayca görülür” dedi. Vasiliadis, “Dünya kamuoyu nezdinde 1915 olaylarıyla birlikte değerlendirilen 6-7 Eylül, ülkenin prestijine darbe vurmuş ve Türkiye’nin Batı’ya entegre olmasını zora sokmuştur” diye ekledi. (Deutsche Welle Türkçe)

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