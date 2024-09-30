Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, “77 yıl geçti ancak hala Filistin devleti yok. Dünya daha fazla bekleyemez. Tüm ülkeler çatışma döngüsünü kırmak için katkıda bulunmalı” dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, BM Genel Kurulunda konuşma yaptı. Konuşmasında İsrail’in Gazze’ye saldırılarını da ele alan Wong, İsrail’in, UAD’nin Gazze’ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanmasının mümkün kılınması da dahil olmak üzere tedbir kararlarına uyması çağrısında bulundu.

Çatışma döngüsü kırılmalı

BM’nin Filistin’i Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlete bölmeye ilişkin 181 sayılı kararını hatırlatan Wong, “77 yıl geçti ancak hala Filistin devleti yok. Dünya daha fazla bekleyemez. Tüm ülkeler çatışma döngüsünü kırmak için katkıda bulunmalı” ifadelerini kullandı. Wong, “İki devletli bir çözüm, sonu gelmeyen şiddet döngüsünü kırmanın tek umududur” diye konuştu. Avustralya’nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere vize vermeme politikası olduğunu söyleyen Wong, öte yandan ülkelerin tek başlarına aldığı bu kararların yeterli olmadığının altını çizdi.