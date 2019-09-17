90 göçmen denizden kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde 90 düzensiz göçmeni denizden kurtardı.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde 90 düzensiz göçmeni denizden kurtardı. İtalyan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Malta'nın çağrısı üzerine gece saatlerinde Akdeniz'in Malta arama-kurtarma bölgesinde kalan bölümünde 90 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma operasyonunu tamamladıktan sonra göçmenleri transfer etmek üzere deniz taşıtı istediği ancak Malta'nın buna olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Göçmenleri kurtaran İtalyan sahil güvenlik botunun bunun üzerine yönünü Malta'ya çevirdiği ve Maltalı yetkililerden güvenli liman için uygun yanıt gelene kadar Malta kara sularında bekleyeceği ifade edildi. AA

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