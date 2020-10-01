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1 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AB, Brexit nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

01 Ekim 2020, Perşembe 15:22
AB, Brexit anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek tasarı nedeniyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'de Avam Kamarası’nın Brexit anlaşmasını tek taraflı ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul etmesinin ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

AB'nin İngiltere'den söz konusu tasarının sorunlu kısımlarını eylül ayı sonuna kadar kaldırmasını talep ettiğini anımsatan Von der Leyen, "Tasarı, doğası gereği ayrılık anlaşmasını ihlal ediyor. Tasarının bu haliyle kabul edilmesi İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolüne aykırı bir durum ortaya koyuyor." dedi.

Von der Leyen, tasarıdaki sorunlu hükümlerin kaldırılmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle Komisyon İngiliz hükümetine resmi tebligat gönderme kararı aldı. Bu tebligat, hukuku ihlal sürecinin ilk aşaması." diye konuştu.

İngiltere'nin bir ay içerisinde resmi yanıtta bulunması gerektiğini ifade eden Von der Leyen, "Biz yükümlülüklerimizin arkasında duruyoruz. Komisyon ayrılık anlaşmasının tam ve zamanında uygulanması içim çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene varılan Brexit anlaşmasına göre, Birleşik Krallık AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

AA

Etiketler: AB, Brexit, İngiltere, yasal süreç
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