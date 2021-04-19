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19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

AB'de gündem Ukrayna ve Rusya

19 Nisan 2021, Pazartesi 13:41
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmasının ardından artan gerilimi konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Gayriresmi toplantının gündeminde birçok başlık bulunmasına rağmen ağırlıklı konuyu Rusya ve Ukrayna oluşturacak. Rus ordusunun Ukrayna sınırıyla Kırım'daki askeri hareketliliği ve yığınağı son bir haftada Avrupa ülkelerinde ve NATO tarafından endişeyle karşılanıyor.

Ukrayna'nın savunma ve dışişleri bakanları da geçen hafta AB kurumları ve NATO ile temaslarda bulunarak durum değerlendirmesi yapmış, Rusya'ya karşı destek istemişti.

AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısına da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bağlanacak ve bakanlara son durumu anlatacak.

Toplantıya başkanlık edecek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesindeki açıklamasında, bugünkü toplantıda ayrıca cezaevinde sağlığı kötüleşen tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumunu da ele alacaklarını söyledi.

Tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlayan Navalnıy'a acilen istediği yardımın verilmesi gerektiğini belirten Borrell, Rus muhalifin sağlığından ve hayatından Rus makamlarının sorumlu olduğunu ifade etti.

Toplantıda Rusya ve Ukrayna dışında isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Etiyopya'daki durum da bakanların masasında olacak.

Borrell, Etiyopya hükümetinin askerlerini çekme sözünü tutmadığını, bu toplantıda olmasa da sonrakilerde dışişleri bakanlarının Etiyopya konusunda bir karar almasını beklediğini söyledi.

AB dışişleri bakanları toplantısında Gürcistan'daki siyasi kriz, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırıları nedeniyle yaşanan kriz, Myanmar'da ordunun darbesi sonrasındaki durum ve İran ile Batılı güçler arasındaki nükleer anlaşmaya ABD'nin dönmesi konusunda yürütülen diplomatik çabalar da ele alınacak.

AA

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