AB’den reform mesajı

İstanbul’da düzenlenen 23 Haziran yerel seçimlerini yakından takip eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin “reformlara yeniden dönülmeli” dedi.

“Seçilen kişiye mazbatası verilmeli” diyen Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, “Seçilen kişi halkın iradesi doğrultusunda görevine başlayabilmeli. Ayrıca demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmeli ve reformlara yeniden dönülmeli. Bunlar ilişkilerimizin temel unsuru niteliğinde” dedi. Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajında “Demokratik değerler açısından güçlü bir sinyal gönderen İstanbul halkını tebrik ediyorum. Yetkililerin bu seçim sonuçlarını kabul etmesi güzel ancak şimdi halkın iradesi eyleme dönüşmeli.” dedi. AA

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