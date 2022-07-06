AB'den Tacikistan'da yatırım kararı

Avrupa Birliği yetkilileri, Birlik'in Tacikistan'da inşa edilen dünyanın en yüksek barajının en büyük yatırımcısı olmayı planladığını bildirdi.

Brüksel, bu adımla hem Orta Asya'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltmayı hem de Çin'in Kuşak ve Yol Girişimine karşı yanıt vermeyi amaçlıyor. Denize kıyısı olmayan eski Sovyet ülkesi, tam enerji bağımsızlığı sağlayabilecek dev hidroelektrik santrali Rogun'un inşasına 2016 yılında başladı. AB'nin yatırım kolu olan Avrupa Yatırım Bankası (EIB), ana geliştiricisi İtalyan inşaat firması Webuild olan projeye şu ana kadar finansman sağlamış değil. Ancak bir AYB sözcüsü, Reuters'e yaptığı açıklamada, bankanın Avrupa Komisyonu tarafından projedeki "en büyük yatırımcı" olmasının istendiğini söyledi. Euronews Türkçe

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