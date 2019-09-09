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9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

AB'den Türkiye'ye 'sığınmacı' tepkisi

09 Eylül 2019, Pazartesi 19:47
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri sığınmacılar için Türkiye'ye ayrılan paranın sadece aktarılmış olan kısmına odaklanılmasının gerçekleri çarpıttığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AB söz verdiği maddi desteği sağlamadı" diyerek şimdiye kadar sade 3-4 milyar euro verebildiğini söylemişti. Ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natasha Bartaud açıklama yaparak 5,6 milyar euronun hali hazırda Türkiye'de projelere ayrıldığını açıkladı.

Hafta sonu Erdoğan'ın bir kez daha sınırları açmak durumunda kalırız gerisini AB düşünsün şeklindeki çıkışı sonrası Bertaud pazartesi günü bir kez daha konuya ilişkin soruyu cevapladı ve şöyle konuştu:

"Hali hazırda 23 bin Suriyeli sığınmacının Avrupa'ya gelebilmesi için güvenli ve yasal yollar sağladık. Daha önce de belirttiğimiz gibi üzerinde anlaşma olan 6 milyar euro yardımın da 5,6 milyar eurosunu Türkiye'deki projelere ayırdık."

6 milyar euronun geri kalanı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyleyen Bertaud, geri kalan kısmın da anlaşmada belirlenmiş süre içerisinde aktarılacağını ve hala bu sürenin içerisinde olunduğunu ifade etti.

AB yetkilileri bu fonların direk olarak Türk devleti hazinesine değil Türkiye'deki AB Daimi Temsilciliği aracılığı ile proje bazlı üçüncü taraflara kontrat yoluyla iletildiğini hatırlattı.

Yetkililerden edinilen belgelere göre bahsi geçen 5,6 milyar euronun açılımı şu şekilde:

3,45 milyar Euro proje bazlı sözleşmelere ayrıldı ve şimdiye kadar bunun 2,4 milyar eurosu sığınmacıların ağarlanması için oluşturulan projelere harcandı.

0,4 milyar euroluk kısım 2019'un sonuna kadar aktarılacak.

Sadece aktarılan paraya odaklanmak gerçeklerin çarpıtılmasına yol açıyor

Euronews Türkçe'nin Brüksel'de görüştüğü Komisyon yetkilisi geri kalan paranın devam etmekte olan tüm destek faaliyetleri tamamlandığında ve var olan projeler sona erdiğinde aktarılacağını belirtiyor. Uygulamanın bu şekilde olmasının 'doğru mali yönetim kriterleri' açısından gerekli olduğunu vurgulayan yetkili "Fonların sadece aktarılmış olan kısmına odaklanmak gerçeğin çarpıtılmasına neden oluyor." dedi.

AB fonları ile başka neler yapılıyor?

Eylül 2019 itibarı ile güncel veriler şöyle:

  • 1,2 milyon kişiye doğum öncesi danışmanlık verildi.
  • 23 ilde 4 bin 500 Türkçe öğretmeni istihdam edilerek 257 bin çocuğa dil eğitimi verildi.
  • 176 yeni okul inşa edildi.
  • 60 bin öğrenciye eğitim hayatlarında geri kalmamaları için kurs ve ek ders hizmeti sağlandı.
  • 67 bin 500 çocuğun okul ulaşımı giderleri karşılandı.
  • 6,5 milyon kişiye sağlık danışmanlığı verildi.
  • 650 bin sığınmacı çocuğa aşı yaptırıldı.
  • 184 adet göçmen sağlık merkezi kuruldu ve buralarda 2 bin 600 çalışan istihdam edildi.
Etiketler: AB, göçmen, Suriye, Türkiye,
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