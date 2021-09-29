AB: Erasmus’ta top Türkiye’de

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Erasmus Programı’nın Türkiye’deki yararlanıcılarına ilişkin gelen mesajlar ve basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Türkiye’de Erasmus Programı’nın uygulanması Türkiye Ulusal Ajansı’nın sorumluluk alanına girmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı aynı zamanda AB tarafından tahsis edilen fonların yönetiminden de sorumludur” denildi. Delegasyondan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “AB Türkiye Delegasyonu, söz konusu soruna ve aynı zamanda programa katılan Türk öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öngörülen çözümlere ilişkin daha fazla bilgi almak amacıyla Ulusal Ajans ile temasa geçmiştir. Bu itibarla, Avrupa Birliği Komisyonu Merkez Teşkilatı ve Türkiye’deki resmî makamlarla istişare halinde konuyu yakından takip etmekteyiz.” Ankara - Anka

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