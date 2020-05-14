AB, İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB), serbest dolaşım hakkıyla ilgili kurallara uymadığı gerekçesiyle ocak ayında birlikten ayrılan İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.

Avrupa Komisyonu, İngiltere'ye birlik kurallarını ihlal ettiği için konu ile ilgili tebligat gönderdi. Yapılan açıklamada, İngiltere'nin söz konusu alanlardaki eksiklikleri 4 ay içerisinde düzeltmesi gerektiğine işaret edildi. İngiltere'nin AB vatandaşlarının serbest dolaşım özgürlüğü, işçilerin serbest dolaşım özgürlüğü ve yerleşme özgürlüğü hakkındaki kuralları ihlal ettiği belirtildi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına rağmen halen ayrılık anlaşmasında belirlenen geçiş sürecinde bulunduğu hatırlatıldı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 62

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.