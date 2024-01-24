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24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AB: İsrail çözüm istemiyorsa dışlanır

24 Ocak 2024, Çarşamba 10:07
AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL, “EĞER İSRAİL BU ÇÖZÜMÜ İSTEMİYORSA, ÇÖZÜM İNŞASI İÇİN YAPILACAK MÜZAKERELERDE YER BULMALARI ZOR OLUR” DEDİ.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’da “iki devletli çözüm” için müzakerelerin İsrail istese de istemede de süreceğini söyledi. Borrell, AB dışişleri bakanlarının Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze’deki sivillere yardım ulaştırmak, esirleri kurtarmak ve sivil kayıpları önlemek için İsrail’in saldırıları ve bombardımanını durdurmaya çalışmanın “öncelik ve aciliyet” olduğunun altını çizdi.

Ahlaki yükümlülüğümüz var

Orta Doğu’da “iki devletli çözüm”den başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Borrell, bu çözüm doğrultusunda İsrail’in kurulacak Filistin devleti için güvence sağlaması gerektiğini ifade etti. Borrell, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması konusunda çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek, “Uluslararası toplumun ve özellikle de Avrupa’nın barış ve güvenliği sağlamak için bir çözüm bulma konusunda ahlaki bir yükümlülüğü var” dedi.

Müzakerelerde yer bulamazlar

İsrail’in “iki devletli çözümü” kabul etmemesi halinde bile bu çözüme yönelik görüşmelerin devam edeceği mesajını veren Borrell, “Eğer İsrail bu çözümü istemiyorsa, çözüm inşası için yapılacak müzakerelerde yer bulmaları zor olur. Ancak bu, diğer (aktörleri) bunu yapmaktan alıkoymaz. Uluslararası toplum birlikte bir çözüm hazırlamayı başarır, bunu önerir ve bunun üzerinde anlaşma sağlanırsa belli bir pazarlık gücü olur” değerlendirmesinde bulundu.

İki devletli çözüme odaklanılmalı

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısına davet edilen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Akdeniz’de yapay ada önerisinde bulunmasına tepki göstererek bunun yerine bölgeye güvenlik ve istikrar getirecek “iki devletli çözüme” odaklanılması gerektiğini söyledi. Katz’ın toplantıda ayrıca Orta Doğu’yu Hindistan’a bağlayan bir demir yolu planını sunduğunu aktaran Borrell, “Bence Bakan (Katz) zamanını daha iyi kullanabilir ve ülkesinin güvenliğine odaklanabilirdi. Görünüşe göre bunları yaklaşık 7 yıl önce düşünmüş. Dolayısıyla bunun tartıştığımız konuyla pek bir ilgisi yoktu” dedi.

 

AA

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